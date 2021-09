【KTSF 江良慧報導】

紐約州州長Kathy Hochul表示,今年秋季返校的學生,將被強制要求戴口罩,以控制新型肺炎疫情。

紐約州州長周二敦促家長配合即將實施的口罩令,Hochul還規定所有教職員及進入校舍的人都必須接種疫苗,否則就要每週做病毒檢測,她指出這樣做是為了學生的安全。

Hochul說:「我願隨時隨地作出艱難的決定,若是能保護本州民眾,所以這不是問題,我們會採取大膽驚人的行動,去保護本州的人,尤其是學生在開學時候。」

