【有線新聞】

世衛將哥倫比亞發現的變種新型冠狀病毒,列為「令人關注的變種病毒株」,可能減弱疫苗保護力。

這個變種病毒株被稱為「Mu」、或者是B.1.621,1月在哥倫比亞發現,之後擴散至南美洲和歐洲多國。

世衛指Mu的突變可能更能夠抵抗疫苗效用,情況跟南非發現的Beta變種類似,當局要進一步研究,而Mu變種病毒株現時佔哥倫比亞感染個案約39%。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。