Foster City湖邊野鵝横行 為當地環境帶來隱憂（視頻）

位於中半島的Foster City.風景優美湖水環繞,不過湖邊的鵝數量不斷增加,已經為當地環境帶來隱憂。

Foster City瀉湖圍繞,風景優美,有灣區的小威尼斯之稱,最大的Leo Ryan Park,很多居民都喜歡在這裡散步、划船,水邊還有綠油油的草地,經常聚集一大群的加拿大鵝,人禽共生,倒也相安無事。

展美說:「我認為是這邊都是獨立房屋,人口密度不大,有一些小動物倒是好事。」

大群的野鵝自由自在橫行,增添不少趣味,不過走在草地或步行道上,難免會不小心踩到糞便。

Michelle Goldstein說:「如果我住在這裡有小小孩,我可能會擔心,因為整個地方都是鵝大便,無法玩耍,我不會害怕,但有點噁心,因為不想有人踩到大便。」

該市市議員也提出,Foster City鵝的數量,已經達到一個影響環境衛生的程度,甚至影響瀉湖內的水質,市府聘請環境衛生健康專家進行調查,鵝糞便濃度升高與瀉湖水質之間的潛在相關性,在16日的公聽會上提出報告,取樣結果沒有發現人類DNA的痕跡,然而它確實在樣本中,顯示了鵝和海鷗的DNA標記,鳥糞的確是個大問題。

尤其在6月到8月期間,是鵝的脫毛季節,在該市的每一處公園,都可以看到大量的羽毛及糞便。

擔心野生加拿大鵝帶來的衛生影響,市議員希望在提出具體解決方案之前,能有義工清理糞便,因為市府沒有人力。

市議會在9月將會對於如何控制瀉湖內的細菌提出研究及建議。

