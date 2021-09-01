Foster City湖邊野鵝横行 為當地環境帶來隱憂（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於中半島的Foster City．風景優美湖水環繞，不過湖邊的鵝數量不斷增加，已經為當地環境帶來隱憂。

Foster City瀉湖圍繞，風景優美，有灣區的小威尼斯之稱，最大的Leo Ryan Park，很多居民都喜歡在這裡散步、划船，水邊還有綠油油的草地，經常聚集一大群的加拿大鵝，人禽共生，倒也相安無事。

展美說：「我認為是這邊都是獨立房屋，人口密度不大，有一些小動物倒是好事。」

大群的野鵝自由自在橫行，增添不少趣味，不過走在草地或步行道上，難免會不小心踩到糞便。

Michelle Goldstein說：「如果我住在這裡有小小孩，我可能會擔心，因為整個地方都是鵝大便，無法玩耍，我不會害怕，但有點噁心，因為不想有人踩到大便。」

該市市議員也提出，Foster City鵝的數量，已經達到一個影響環境衛生的程度，甚至影響瀉湖內的水質，市府聘請環境衛生健康專家進行調查，鵝糞便濃度升高與瀉湖水質之間的潛在相關性，在16日的公聽會上提出報告，取樣結果沒有發現人類DNA的痕跡，然而它確實在樣本中，顯示了鵝和海鷗的DNA標記，鳥糞的確是個大問題。

尤其在6月到8月期間，是鵝的脫毛季節，在該市的每一處公園，都可以看到大量的羽毛及糞便。

擔心野生加拿大鵝帶來的衛生影響，市議員希望在提出具體解決方案之前，能有義工清理糞便，因為市府沒有人力。

市議會在9月將會對於如何控制瀉湖內的細菌提出研究及建議。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。