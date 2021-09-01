華盛頓州女顧客疑沒戴口罩收到Costco警告信

【KTSF 韓千繪報導】

華盛頓的一位女性收到了Costco發給她的一封信，信中威脅說如果不遵守全州的口罩規定，將取消她的會員資格，目前並不清楚Costco通過什麼途徑識別她的身份，也不能斷定這位女性何時沒有戴口罩。

周日在Facebook發布的一則帖文講述了整件事的來龍去脈，居住在Kennewick市的一名女士收到了當地Costco的來信，信件由總經理8月24日親筆簽發，日期是在華盛頓州長Jay Inslee恢復了全州的強制口罩令一天後。

信中說，由於您沒有正確佩戴口罩，您的會員帳戶正在審查，之後將會取消。

聽聞此事，一位家長憂心忡忡，他對這種缺乏透明度的行為感到震驚。

家長Dustin Petersen說：「我對他們的政策本身並不生氣，但我希望有更多的透明度，這些信件已經發出，它們有點含糊不清，人們需要知道，明確的政策是什麼，他們會不會取消會員資格。」

Petersen是3位孩子的父親，他說此事讓他感到困惑。

Petersen說：「我認為Costco應該先與他們的顧客討論情況，然後再威脅會員資格，現在每次我在Costco時，我都必須同時看好3個孩子，以確保他們不把口罩摘下來，如果他們這樣做，我會失去我的會員資格嗎？」

照片顯示，Costco內張貼的標語說，強烈建議戴口罩，但在出入口處，更多的提示說5歲以上的人都需要戴口罩。

記者打電話給當地的Costco，他們並沒有確認這些信的合法性，而是把事情推給了律師，之後便沒了下文。

收到信件的女性表示，去Costco時她戴了口罩遮住了嘴，現場並沒有工作人員提醒她，或者說過任何關於口罩的事。

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