華盛頓州女顧客疑沒戴口罩收到Costco警告信

華盛頓的一位女性收到了Costco發給她的一封信,信中威脅說如果不遵守全州的口罩規定,將取消她的會員資格,目前並不清楚Costco通過什麼途徑識別她的身份,也不能斷定這位女性何時沒有戴口罩。

周日在Facebook發布的一則帖文講述了整件事的來龍去脈,居住在Kennewick市的一名女士收到了當地Costco的來信,信件由總經理8月24日親筆簽發,日期是在華盛頓州長Jay Inslee恢復了全州的強制口罩令一天後。

信中說,由於您沒有正確佩戴口罩,您的會員帳戶正在審查,之後將會取消。

聽聞此事,一位家長憂心忡忡,他對這種缺乏透明度的行為感到震驚。

家長Dustin Petersen說:「我對他們的政策本身並不生氣,但我希望有更多的透明度,這些信件已經發出,它們有點含糊不清,人們需要知道,明確的政策是什麼,他們會不會取消會員資格。」

Petersen是3位孩子的父親,他說此事讓他感到困惑。

Petersen說:「我認為Costco應該先與他們的顧客討論情況,然後再威脅會員資格,現在每次我在Costco時,我都必須同時看好3個孩子,以確保他們不把口罩摘下來,如果他們這樣做,我會失去我的會員資格嗎?」

照片顯示,Costco內張貼的標語說,強烈建議戴口罩,但在出入口處,更多的提示說5歲以上的人都需要戴口罩。

記者打電話給當地的Costco,他們並沒有確認這些信的合法性,而是把事情推給了律師,之後便沒了下文。

收到信件的女性表示,去Costco時她戴了口罩遮住了嘴,現場並沒有工作人員提醒她,或者說過任何關於口罩的事。

