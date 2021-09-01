寶馬車主把車送到車行修理 匪徒趁員工不留神搶走車輛（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣Pleasanton市兩星期前發生偷車案，匪徒涉嫌從一間車行趁員工不為意時偷走汽車，警方事後在奧克蘭（屋崙）發現該架失車，並拘捕了一名疑犯。

事主廖先生表示，他在8月16日帶他的白色寶馬2017年型號X1汽車，去East Bay BMW寶馬車行過夜維修，翌日早上去取車時，車行負責人跟他說，當日早上洗車期間，廖先生的汽車被人偷走，廖先生於是報警，警員到場後向他索取報告，大約4小時後，警員跟他說在奧克蘭發現他的汽車。

廖先生說：「賊人洗劫整架車，所有東西都被弄亂，偷走眼鏡和兩部Ipad平板電腦，該部車通常都我太太用，送孩子上學後，Ipad放在座椅下。」

廖先生又表示，事後賣了該架車，因為他覺得不安全。

說：「我覺得現時治安環境太惡劣，太不安全，趁這機會告訴大家，警剔個人安全，下車時，例如入油、去購物等都要注意安全。」

Pleasanton警方表示，拘捕了一名男子，但暫時未透露他的身份。

另外，廖先生又懷疑賊人可能曾用他的汽車去犯案，但是警方就未證實是否有此事。

至於事發現場的East Bay BMW寶馬車行就表示，為了保障客人私隱，不願透露更多有關當日的資料，只是表示會加強保安，防止有同類事情發生，但是就無具體透露有甚麼保安措施。

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