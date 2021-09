寶馬車主把車送到車行修理 匪徒趁員工不留神搶走車輛（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣Pleasanton市兩星期前發生偷車案,匪徒涉嫌從一間車行趁員工不為意時偷走汽車,警方事後在奧克蘭(屋崙)發現該架失車,並拘捕了一名疑犯。

事主廖先生表示,他在8月16日帶他的白色寶馬2017年型號X1汽車,去East Bay BMW寶馬車行過夜維修,翌日早上去取車時,車行負責人跟他說,當日早上洗車期間,廖先生的汽車被人偷走,廖先生於是報警,警員到場後向他索取報告,大約4小時後,警員跟他說在奧克蘭發現他的汽車。

廖先生說:「賊人洗劫整架車,所有東西都被弄亂,偷走眼鏡和兩部Ipad平板電腦,該部車通常都我太太用,送孩子上學後,Ipad放在座椅下。」

廖先生又表示,事後賣了該架車,因為他覺得不安全。

說:「我覺得現時治安環境太惡劣,太不安全,趁這機會告訴大家,警剔個人安全,下車時,例如入油、去購物等都要注意安全。」

Pleasanton警方表示,拘捕了一名男子,但暫時未透露他的身份。

另外,廖先生又懷疑賊人可能曾用他的汽車去犯案,但是警方就未證實是否有此事。

至於事發現場的East Bay BMW寶馬車行就表示,為了保障客人私隱,不願透露更多有關當日的資料,只是表示會加強保安,防止有同類事情發生,但是就無具體透露有甚麼保安措施。

