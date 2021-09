拜登稱從阿富汗撤軍是明智決定 會承擔一切責任（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

針對美軍撤出阿富汗之後當地出現的混亂,拜登政府備受批評,總統拜登周二再次向全國發表講話,為撤軍的決定辯護,他重申,從阿富汗撤軍是明智的決定,他自己承擔一切責任,他認為美國在阿富汗的戰爭打了20年,為了國家利益,是時候結束戰爭,因為「世界的一切已經改變了」。

總統拜登表示,有些人說,應該提早在阿富汗大量撤軍,情況可能更有秩序,但他不同意這個講法,因為如果在6月、7月開始撤軍,接走數以千計的美軍部隊,以及在內戰中疏散超過12萬人的話,仍然可能同樣會有大量人湧到當地的機場設法逃亡,因此任務仍將會是非常艱巨危險。

拜登又說,也有人認為,美軍應該繼續無限期留駐阿富汗,為何要撤軍,拜登就表示,因為世界一切已經改變了。

拜登說:「他們問,為何我們不維持過往的做法?為何我們要作出改變?事實是,一切已改變了。」

拜登又說,目前唯一的國家利益,就是要確保阿富汗不再被利用向美國發動襲擊,因此身為總統的基本義務,就是要保衛美國,而不是對抗2001年的911恐襲,而是對抗今後未來的威脅,因此任務很清楚,就是聚焦於美國基本的國家安全利益。

拜登指出,是時候結束打了20年的阿富汗戰爭,要展望一個更安全的未來。

拜登說:「是時候望向將來,不是過去,望向一個更安全的將來。」

拜登又認為,從阿富汗撤軍是正確明智的決定。

拜登說:「我相信這是正確和明智決定,對美國來說,是最好的決定。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。