拜登稱從阿富汗撤軍是明智決定 會承擔一切責任（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

針對美軍撤出阿富汗之後當地出現的混亂，拜登政府備受批評，總統拜登周二再次向全國發表講話，為撤軍的決定辯護，他重申，從阿富汗撤軍是明智的決定，他自己承擔一切責任，他認為美國在阿富汗的戰爭打了20年，為了國家利益，是時候結束戰爭，因為「世界的一切已經改變了」。

總統拜登表示，有些人說，應該提早在阿富汗大量撤軍，情況可能更有秩序，但他不同意這個講法，因為如果在6月、7月開始撤軍，接走數以千計的美軍部隊，以及在內戰中疏散超過12萬人的話，仍然可能同樣會有大量人湧到當地的機場設法逃亡，因此任務仍將會是非常艱巨危險。

拜登又說，也有人認為，美軍應該繼續無限期留駐阿富汗，為何要撤軍，拜登就表示，因為世界一切已經改變了。

拜登說：「他們問，為何我們不維持過往的做法？為何我們要作出改變？事實是，一切已改變了。」

拜登又說，目前唯一的國家利益，就是要確保阿富汗不再被利用向美國發動襲擊，因此身為總統的基本義務，就是要保衛美國，而不是對抗2001年的911恐襲，而是對抗今後未來的威脅，因此任務很清楚，就是聚焦於美國基本的國家安全利益。

拜登指出，是時候結束打了20年的阿富汗戰爭，要展望一個更安全的未來。

拜登說：「是時候望向將來，不是過去，望向一個更安全的將來。」

拜登又認為，從阿富汗撤軍是正確明智的決定。

拜登說：「我相信這是正確和明智決定，對美國來說，是最好的決定。」

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