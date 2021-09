灣區捷運舊金山4車站翻新自動扶梯（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區捷運(BART)在舊金山4個地鐵站的自動扶梯目前正進行翻新工程,第一個完成翻新的扶梯周二投入服務,而BART在整個9月也會為使用路路通儲值卡的乘客提供半價車票的優惠。

在翻新項目中,第一個完成翻新工作的扶梯在舊金山Powell地鐵站,共有41個在4個地鐵站的自動扶梯將被翻新。

捷運當局表示,翻新工作是安裝全新的自動扶梯,4個地鐵站是Powell、Montgomery、Embarcadero和Civic Center。

這些新的自動扶梯採用比較輕的建材,在無人使用時也會放慢省電,更加環保和光亮。

為了保護這些新的自動扶梯,當局也會建新的地鐵站入口處,遮蓋這些扶梯不被雨淋,而在地鐵站關閉時不會遭到破壞。

整個自動扶梯翻新項目預計在2027年完成。

而為了鼓勵乘客使用地鐵,當局也在9月為使用路路通儲值卡的乘客提供半價折扣。

灣區捷運發言人Jim Allison說︰「我們要歡迎那些在考慮,但是還沒有回來搭地鐵的人,也趁機感謝在疫情中,一直支持我們的乘客。」

要是使用學生和年長人士儲值卡的乘客,則可以獲得減價票之後的一半折扣。

