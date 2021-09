南太浩湖疏散後一片冷清 加州暫時關閉所有國家森林

【KTSF 郭柟報導】

北加州的Caldor山火繼續焚燒,南太浩湖市幾乎所有居民疏散令之後,周二一片冷清,州長紐森表示,現時對抗Caldor山火是首要任務。

太浩湖周二一片死寂,平時熱鬧的餐廳、酒店和海灘都無人,只見灰濛濛的天空,濃煙大到連山都看不到,Heavenly酒店的纜車站附近有黑熊出沒。

有居民現時在加州和內華達州交界的賭場臨時庇護中心暫住,賭場照常營業,但由於封路和疏散令,周二都很冷清。

Caldor山火目前只有16%受控,火場面積達300平方英里,即是大過四個舊金山(三藩市),500間房屋被燒毀,3.3萬建築物受威脅,現時有5萬人要疏散,包括2.2萬名南太浩湖市居民。

州長紐森周二表示,對抗Caldor山火是首要任務,他宣佈受Caldor山火波及的幾個縣,包括Alphine、Amador、Placer縣,以及南太浩湖在內進入緊急狀態,他上個月已經將起火的El Dorado縣列入緊急狀態,紐森也請求聯邦政府盡快撥款緊急救援資金。

聯邦森林服務管理局也宣佈,將會暫時關閉所有位於加州的國家森林,直至9月17日。

與此同時內華達州的部分社區也接到通知,隨時準備疏散。

