南太浩湖疏散後一片冷清 加州暫時關閉所有國家森林

【KTSF 郭柟報導】

北加州的Caldor山火繼續焚燒，南太浩湖市幾乎所有居民疏散令之後，周二一片冷清，州長紐森表示，現時對抗Caldor山火是首要任務。

太浩湖周二一片死寂，平時熱鬧的餐廳、酒店和海灘都無人，只見灰濛濛的天空，濃煙大到連山都看不到，Heavenly酒店的纜車站附近有黑熊出沒。

有居民現時在加州和內華達州交界的賭場臨時庇護中心暫住，賭場照常營業，但由於封路和疏散令，周二都很冷清。

Caldor山火目前只有16%受控，火場面積達300平方英里，即是大過四個舊金山（三藩市），500間房屋被燒毀，3.3萬建築物受威脅，現時有5萬人要疏散，包括2.2萬名南太浩湖市居民。

州長紐森周二表示，對抗Caldor山火是首要任務，他宣佈受Caldor山火波及的幾個縣，包括Alphine、Amador、Placer縣，以及南太浩湖在內進入緊急狀態，他上個月已經將起火的El Dorado縣列入緊急狀態，紐森也請求聯邦政府盡快撥款緊急救援資金。

聯邦森林服務管理局也宣佈，將會暫時關閉所有位於加州的國家森林，直至9月17日。

與此同時內華達州的部分社區也接到通知，隨時準備疏散。

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