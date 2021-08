山火逼近南太浩湖地區 約2.2萬人強制疏散（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

北加州Caldor山火繼續燃燒,蔓延至太浩湖地區,加州消防局周一早上向整個南太浩湖地區發出強制疏散令,呼籲居民馬上撤離。

新的疏散令範圍包括了整個南太浩湖市,以及多個旅遊景點,例如Emerald Bay、Heavenly滑雪旅館、Tahoma和Meeks Bay等。

加州消防局估計有2.2萬個居民要疏散,50號和89號公路周一下午大塞車,有人表示,情況嚴重到一度用了兩小時才駕駛了5英里。

當局又指有手機信號塔周日晚因大火受損毀,擔心有人接收不到疏散令,因此逐家逐戶拍門叫人疏散,風勢繼續影響救火進度。

加州消防局局長Thom Porter說:「Caldor山火救援工作仍很困難,地形險峻和天氣情況增加救火難度,現時加州的山火情況前所未見。」

根據加州山火管理局,Caldor山火在8月14日起火,至今只有14%受控,火場面積超過17萬英畝,至今導致至少5人受傷,2萬幾幢建築物受威脅。

位於南太浩湖市的Barton Memorial醫院,都因為大火關係要緊急暫停運作,連急救服務都要停止,醫護人員要撤離到鄰近的內華達州,市內的Sierra酒店都盡能力救火,用滑雪場的製雪機來救火,令附近建築物無被燒毀。

另外,在加州和內華達州邊界的一些賭場都暫停運作,改為臨時疏散中心。

