山火逼近南太浩湖地區 約2.2萬人強制疏散（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

北加州Caldor山火繼續燃燒，蔓延至太浩湖地區，加州消防局周一早上向整個南太浩湖地區發出強制疏散令，呼籲居民馬上撤離。

新的疏散令範圍包括了整個南太浩湖市，以及多個旅遊景點，例如Emerald Bay、Heavenly滑雪旅館、Tahoma和Meeks Bay等。

加州消防局估計有2.2萬個居民要疏散，50號和89號公路周一下午大塞車，有人表示，情況嚴重到一度用了兩小時才駕駛了5英里。

當局又指有手機信號塔周日晚因大火受損毀，擔心有人接收不到疏散令，因此逐家逐戶拍門叫人疏散，風勢繼續影響救火進度。

加州消防局局長Thom Porter說：「Caldor山火救援工作仍很困難，地形險峻和天氣情況增加救火難度，現時加州的山火情況前所未見。」

根據加州山火管理局，Caldor山火在8月14日起火，至今只有14%受控，火場面積超過17萬英畝，至今導致至少5人受傷，2萬幾幢建築物受威脅。

位於南太浩湖市的Barton Memorial醫院，都因為大火關係要緊急暫停運作，連急救服務都要停止，醫護人員要撤離到鄰近的內華達州，市內的Sierra酒店都盡能力救火，用滑雪場的製雪機來救火，令附近建築物無被燒毀。

另外，在加州和內華達州邊界的一些賭場都暫停運作，改為臨時疏散中心。

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