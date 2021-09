【KTSF】

一名16歲少年周二凌晨在舊金山(三藩市)Portola區中槍身亡。

警方於凌晨12時50分接報,在Silver大街夾San Bruno大街的一個加油站,發現一名少年中槍,當場不治。

警方稱,少年在槍擊案發生時與其他人在車內,警方最初指槍擊案在Olmstead街發生,其後稱確切地點仍在調查中。

