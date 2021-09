亞裔女子華埠被無故推跌 途人合力制服疑犯（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

一名亞裔女子上週五在舊金山(三藩市)華埠Kearny街無故被人推跌,頭部受傷,途人合力制服疑犯,警方表示,疑犯還涉及其他案件。

網上片段顯示,幾名途人合力制服一名白人男子,附近一名女人用手按著頭部。

舊金山警方表示,案發於8月27號上星期五早上大約7時55分,在Kearny街600號地段,靠近Sacramento街的地方。

警方接報指有人遇襲,趕到現場時,發現43歲的白人男人Sierra Sterkin正被幾個市民制服在地上,警方指疑犯涉嫌無故將一名51歲的亞裔女人推跌在人行道上,導致女事主頭部受傷,女事主被送院救治,無生命危險。

警方以襲擊導致他人嚴重受傷罪逮捕疑犯,經進一步調查,警方發現疑犯還涉及其他案件,包括Eldorado縣發出涉及非法禁固的拘捕令,和舊金山另一宗襲擊導致他人嚴重傷的拘捕令,疑犯目前仍然被拘留。

