亞裔女子華埠被無故推跌 途人合力制服疑犯（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

一名亞裔女子上週五在舊金山（三藩市）華埠Kearny街無故被人推跌，頭部受傷，途人合力制服疑犯，警方表示，疑犯還涉及其他案件。

網上片段顯示，幾名途人合力制服一名白人男子，附近一名女人用手按著頭部。

舊金山警方表示，案發於8月27號上星期五早上大約7時55分，在Kearny街600號地段，靠近Sacramento街的地方。

警方接報指有人遇襲，趕到現場時，發現43歲的白人男人Sierra Sterkin正被幾個市民制服在地上，警方指疑犯涉嫌無故將一名51歲的亞裔女人推跌在人行道上，導致女事主頭部受傷，女事主被送院救治，無生命危險。

警方以襲擊導致他人嚴重受傷罪逮捕疑犯，經進一步調查，警方發現疑犯還涉及其他案件，包括Eldorado縣發出涉及非法禁固的拘捕令，和舊金山另一宗襲擊導致他人嚴重傷的拘捕令，疑犯目前仍然被拘留。

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