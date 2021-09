灣區一教師無接種疫苗 染疫後返校將病毒傳給26人（視頻）

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)上週五發布的一份疫情深度報告,提到灣區一所學校爆發新冠肺炎疫情的例子,一名教師無意間造成26人染疫,參與撰寫報告的衛生官員向媒體說明事件詳情。

在這份CDC報告中,列出了教室內傳染的情況,事件發生在Navato的私立學校Our Lady of Loretto School,報告指出,5月19日,一名尚未接種疫苗,而且有時會脫下口罩的教師,把病毒傳染給教室內一半的學生,其中最前面兩排的十位學生就有8人確診,最終這名教師總共傳染給26人,包括班上學生、家長及學生的兄弟姊妹等。

Marin縣衛生局官員Lisa Santora說:「是我們調查至今本縣最大宗爆發。」

當局經過病毒株排序,確認就是印度Delta變種病毒。

該名教師出現症狀,以為是過敏,還上了兩天班才去做病毒檢測。

Santora說:「我們看到一個完美風暴,有人出現症狀還以為是過敏,這是我們看到很普遍的事。」

各地學校已經開學,這個案例說明了Delta變種病毒傳播力的強大,以及接種疫苗和戴口罩的重要性。

官員也提醒,如果出現症狀,應該留在家中,做到層層保護,才能讓孩子安心回到學校上課。

