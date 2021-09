研究指戴口罩和檢測可助K年級學生預防新型肺炎

【KTSF】

北卡羅來納州立大學研究人員模擬的預測顯示,戴口罩和保持檢測,可以幫助至少一半的K年級的易感染學生預防新型肺炎。

北卡州立大學的最新研究顯示,廣泛地使用口罩,以及分批隨機病毒測試,可以將受感染學生的比例減少到現有數字的4分之1。

研究還表明,如果不採取任何緩解措施,75%到90%的易感染學生,可能在開學的前三個月被傳染新型肺炎。

易感染學生是指那些沒有接種疫苗,或者沒有自然免疫力的學生,根據該大學的最新模擬預測,易感染學生佔新生總數的30%到50%。

根據疾控中心的數據,現在大約有36%的12歲到15歲青少年,以及46%的16至17歲青少年,現在已完全接種疫苗,12歲以下兒童目前尚無法接種。

廣泛地使用口罩和頻繁地病毒測試,可以讓孩子們有效地避免被病毒傳染。

