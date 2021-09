美軍結束阿富汗撤離行動 塔利班指代表國家完全獨立

【有線新聞】

美軍全數撤出阿富汗,標誌長近20年的阿富汗戰爭結束。美國表明在阿富汗的軍事階段完結,下階段是外交任務,會監察塔利班表現。塔利班正式接管阿富汗,又指國家已完全獨立。

塔利班成員在美軍全數撤離後,向天鳴槍慶祝,武裝分子陸續進駐喀布爾機場,接掌控制權。組織高層哈卡尼形容,美國和北約在阿富汗的「20年佔領」終於結束,在塔利班全權控制下,阿富汗已經完全獨立。

美軍撤出前,摧毀部署於喀布爾機場的防炮彈系統、裝甲車以及73架飛機,確保這些裝備已經無法使用。這名美國陸軍少將周一深夜登上美軍運輸機,是最後一名登機的美軍,同機的還有美國駐阿富汗大使威爾遜。最後一架美軍運輸機,當晚11時59分從喀布爾起飛,比原定撤軍限期提早一日。

美國中央司令部司令麥肯齊宣布︰「我宣布美軍完成撤離阿富汗。今夜的撤出,意味撤軍行動結束,同時標誌長近20年軍事任務、始於2001年911恐襲後的阿富汗任務結束。」總統拜登這日僅以聲明,感謝美軍完成艱巨的撤離任務,強調美國在阿富汗駐軍20年的任務完成。

國務卿布林肯則指,新的外交任務隨即展開︰「軍事行動已完結,外交新任務展開。未來和塔利班領導的政府接觸,只有一個考量︰就是我們重要國家利益。」

布林肯強調,塔利班尋求國際認受,必須要言行一致、信守承諾。

目前阿富汗的美國大使館已經關閉,華府會在卡塔爾的多哈成立新外交團隊,繼續處理涉及阿富汗的外交事宜︰包括領事事務、協調人道救援,和盟友協調和塔利班的溝通。

美方估計,尚有100多名想離開的美國公民滯留阿富汗。正和盟友商討設法盡快重開喀布爾機場,讓美國人和其他國家以及為西方國家工作的阿富汗人安全離開。

