【有線新聞】

美國國務卿布林肯指,美軍撤出阿富汗後估計當地仍有約100個美國人,阿富汗的美國大使館已關閉,會在卡塔爾成立新外交團隊處理涉及阿富汗的外交事務。

布林肯說:「軍事行動已完結,外交新任務展開,首先我們已建立新團隊領導這任務,這天我們暫停在喀布爾派駐外交人員,把運作移至卡塔爾多哈,並將知會國會因應阿富汗安全環境和政治形勢不確定,這是必行的謹慎一步。未來和塔利班領導的政府接觸只有一個推動力,就是我們重要國家利益。」

阿富汗所有美國外交官已撤走,布林肯指,在卡塔爾的新團隊會處理領事事務,協調人道救援和盟友協調和塔利班的溝通。布林肯指美國正和盟友商討設法盡快重開喀布爾機場,讓美國人和為美國工作的阿富汗人安全離開。

