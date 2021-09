佛利蒙市府下令拆除「1001佛寺」 寺主揚言會繼續上訴（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

佛利蒙市下令拆除位於山上的「1001佛寺」(Temple of 1001 Buddhas),寺主李妙蘭說會繼續上訴。

李妙蘭周末告訴記者,市府下令拆除佛寺,還有其他的修行場地。

李妙蘭2010年在佛利蒙偏遠的山上Mill Creek Road買下29英畝土地,在舊有的穀倉上重新改造成為佛堂,並加蓋其他建築,提供來訪者修行。

不過根據市府,當地的分區規定是不允許蓋佛寺,至少有三棟建築是沒有獲得許可。

根據市府說法,佛寺座落在有山火風險的陡峭山上,如果發生地震,將會引起山體滑坡。

對於市府下令拆除佛寺,李妙蘭告訴記者,這個決定跟建築許可毫無關聯,完全就是系統性的歧視。

李妙蘭說,佛利蒙市府無視這些建築是已故法官Mo Sabraw在沒有許可的情況下所建,而她接手後把不安全的地方全都修理加固,附近白人鄰居擁有類似的建築,都沒有被拆除,明顯就是種族及宗教歧視,她將繼續上訴和聯邦民事訴訟。

「1001 佛寺」,涉及違建的公聽會在7月初舉行,寺主李妙蘭在6月召開記者會,譴責市府歧視,不過最終還是難逃被拆遷的命運。

