四級颶風Ida橫掃路州沿岸 帶來廣泛破壞和水浸

【KTSF 關鍵報導】

四級颶風Ida橫掃路易斯安那州沿岸，帶來廣泛破壞和水浸，氣象預測，風暴可能會帶來傾盤大雨，繼續令部份地區水浸，至今有最少兩人死亡。

颶風Ida較早時吹襲路易斯安那州時，造成嚴重水浸和廣泛破壞。

路州Slidell市長Greg Cromer說：「我們在清晨四點調派小艇救災，從屋頂救出約15人。」

救援人員出動數以百計的小艇和直升機搶救被供水圍困的人，住在海灣沿岸、近著河邊，被水圍困的居民要走上屋頂暫避，有部份人更在社交媒體張貼他們的住址，指示救援人員如何可以找到他們身處的地方。

單是路州和密西西比州，包括全個新奧爾良就有超過100萬用戶停電，當局估計，可能需要幾個星期時間才可恢復供電。

颶風帶連場大雨和疾風，最少2人死亡，其中一名司機在新奧爾良浸死，另一人在Baton Rouge被倒塌的大樹擊中死亡。

打風期間，由於許多道路受阻，以及手機服務中斷，全面的損毀程度仍有待當局評估。

總統拜登就承諾會調動協調各級政府資源全力救災，當局出動超過5千名國民警衛軍協助救災。

他又說，聯邦通訊委員會（FCC）已經協議手機用戶如果中斷服務，可以使用其他供應商提供的訊號，直至搶修工程完成為止。

由於該地區現時處於華氏80、90度的高溫酷熱天氣，無電、無冷氣又無冰箱，令當地居民叫苦連天。

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