四級颶風Ida橫掃路州沿岸 帶來廣泛破壞和水浸

【KTSF 關鍵報導】

四級颶風Ida橫掃路易斯安那州沿岸,帶來廣泛破壞和水浸,氣象預測,風暴可能會帶來傾盤大雨,繼續令部份地區水浸,至今有最少兩人死亡。

颶風Ida較早時吹襲路易斯安那州時,造成嚴重水浸和廣泛破壞。

路州Slidell市長Greg Cromer說:「我們在清晨四點調派小艇救災,從屋頂救出約15人。」

救援人員出動數以百計的小艇和直升機搶救被供水圍困的人,住在海灣沿岸、近著河邊,被水圍困的居民要走上屋頂暫避,有部份人更在社交媒體張貼他們的住址,指示救援人員如何可以找到他們身處的地方。

單是路州和密西西比州,包括全個新奧爾良就有超過100萬用戶停電,當局估計,可能需要幾個星期時間才可恢復供電。

颶風帶連場大雨和疾風,最少2人死亡,其中一名司機在新奧爾良浸死,另一人在Baton Rouge被倒塌的大樹擊中死亡。

打風期間,由於許多道路受阻,以及手機服務中斷,全面的損毀程度仍有待當局評估。

總統拜登就承諾會調動協調各級政府資源全力救災,當局出動超過5千名國民警衛軍協助救災。

他又說,聯邦通訊委員會(FCC)已經協議手機用戶如果中斷服務,可以使用其他供應商提供的訊號,直至搶修工程完成為止。

由於該地區現時處於華氏80、90度的高溫酷熱天氣,無電、無冷氣又無冰箱,令當地居民叫苦連天。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。