【KTSF】

根據ABC電視的最新民意調查結果,拜登總統對阿富汗的處理手法令他大大失分。

絕大多數的受訪者認為,拜登要美軍最遲在8月31日完全撤出阿富汗是嚴重的錯誤,八成半以上的受訪者,無論是共和黨、民主黨,或無黨派人士,都認為美軍應該留守,直至所有滯留的美國人都撤離為止。

同樣7成半以上的受訪者,不分黨派,都認為美軍應留守,直至所有曾經為美國服務的阿富汗人都撤走為止。

報導指,在處理疫情與經濟方面,拜登仍有相當高的支持度,雖然只有32%共和黨人認可拜登對疫情的處理,但這個已經是眾多議題中,共和黨人給予拜登的最高分數。

