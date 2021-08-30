美國疫情仍未緩和 到12月或再多十萬人亡

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由於Delta變種病毒肆虐，美國在這個夏季爆發的新一波疫情仍然未有緩解跡象，全國大部分州分的住院人數不斷攀升，有數據預測，到了今年12月，全美可能有多10萬人死於新冠病毒。

根據Johns Hopkins大學的數據顯示，上星期全美有42個州分與新冠病毒有關的死亡個案錄得上升的趨勢。

而來自華盛頓大學的預測更顯示，到了今年12月，全美可能再多超過10萬人死於新冠病毒。

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生指出，這一波疫情其實是預測到的，但同時亦是絕對能夠避免的。

Fauci醫生表示，美國仍然有8千萬合資格接種疫苗的人未接種疫苗，因此他希望在大家共同應對危機當中，放下思想及政見等的分歧，只是要一心一意接種疫苗。

不過國內仍然有民眾未有被說服接種疫苗，有人認為應該由個人去決定，選擇對於自己及家人最好的方案，與民主黨或共和黨人無關。

周六，一班市民在肯塔基州州府大樓外舉行一場名為「Freedon from COVID「，從新冠病毒中獲取自由的集會，示威者表示，他們不希望被逼接種疫苗，以及戴口罩，自己的身體，不應該由他人來作主。

根據聯邦疾控中心（CDC）的數據顯示，全美大約有一半人口完整接種疫苗。

此外，有消息指，Pfizer將於9月份遞交有關5歲到11歲兒童接種疫苗的數據。

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