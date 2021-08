美國疫情仍未緩和 到12月或再多十萬人亡

【KTSF】

由於Delta變種病毒肆虐,美國在這個夏季爆發的新一波疫情仍然未有緩解跡象,全國大部分州分的住院人數不斷攀升,有數據預測,到了今年12月,全美可能有多10萬人死於新冠病毒。

根據Johns Hopkins大學的數據顯示,上星期全美有42個州分與新冠病毒有關的死亡個案錄得上升的趨勢。

而來自華盛頓大學的預測更顯示,到了今年12月,全美可能再多超過10萬人死於新冠病毒。

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生指出,這一波疫情其實是預測到的,但同時亦是絕對能夠避免的。

Fauci醫生表示,美國仍然有8千萬合資格接種疫苗的人未接種疫苗,因此他希望在大家共同應對危機當中,放下思想及政見等的分歧,只是要一心一意接種疫苗。

不過國內仍然有民眾未有被說服接種疫苗,有人認為應該由個人去決定,選擇對於自己及家人最好的方案,與民主黨或共和黨人無關。

周六,一班市民在肯塔基州州府大樓外舉行一場名為「Freedon from COVID「,從新冠病毒中獲取自由的集會,示威者表示,他們不希望被逼接種疫苗,以及戴口罩,自己的身體,不應該由他人來作主。

根據聯邦疾控中心(CDC)的數據顯示,全美大約有一半人口完整接種疫苗。

此外,有消息指,Pfizer將於9月份遞交有關5歲到11歲兒童接種疫苗的數據。

