舊金山多間亞裔店鋪遭惡意破壞 警方一度捉錯人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）今年較早時發生一連串針對亞裔店鋪的惡意破壞，地檢官博徹思（Chesa Boudin）表示，警方最初捉錯人，後來拘捕了涉案疑犯，而此人似有獨特的作案手法。

舊金山今年4月到8月期間，市內多間華裔經營的店鋪被人惡意破壞打爛玻璃，警方最初拘捕了一個人，可是罪案並未停止，後來警方拘捕了36歲男人Derik Barreto，地檢處控告他33項指控，包括故意破壞的重罪、入室盜竊重罪，以及31項仇恨促使犯罪。

博徹思表示，多宗案件都有共同作案手法。

博徹思說：「涉及獨特的行為，例如使用彈弓去打爛窗門，在舊金山並不常見，他踩著滑板車，在Ocean Ave穿梭往來這些店鋪，不同個案的共同點，促使警方認出他，也因此我們有證據，他是涉案疑犯而不是其他人

被告目前被關押不准保釋，周五早上法庭舉行了聆訊。

另外，博徹思最近向三間ghost gun的製造商提出民事起訴，鬼槍就是沒有經過登記和背景審查等法律程序、輕易買得到、可以自己組裝的槍械。

地檢處指出，2016年，舊金山警方搜獲6枝鬼槍，去年共搜獲164枝，去年幾乎一半使用槍械的兇殺案都涉及鬼槍。

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