舊金山多間亞裔店鋪遭惡意破壞 警方一度捉錯人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)今年較早時發生一連串針對亞裔店鋪的惡意破壞,地檢官博徹思(Chesa Boudin)表示,警方最初捉錯人,後來拘捕了涉案疑犯,而此人似有獨特的作案手法。

舊金山今年4月到8月期間,市內多間華裔經營的店鋪被人惡意破壞打爛玻璃,警方最初拘捕了一個人,可是罪案並未停止,後來警方拘捕了36歲男人Derik Barreto,地檢處控告他33項指控,包括故意破壞的重罪、入室盜竊重罪,以及31項仇恨促使犯罪。

博徹思表示,多宗案件都有共同作案手法。

博徹思說:「涉及獨特的行為,例如使用彈弓去打爛窗門,在舊金山並不常見,他踩著滑板車,在Ocean Ave穿梭往來這些店鋪,不同個案的共同點,促使警方認出他,也因此我們有證據,他是涉案疑犯而不是其他人

被告目前被關押不准保釋,周五早上法庭舉行了聆訊。

另外,博徹思最近向三間ghost gun的製造商提出民事起訴,鬼槍就是沒有經過登記和背景審查等法律程序、輕易買得到、可以自己組裝的槍械。

地檢處指出,2016年,舊金山警方搜獲6枝鬼槍,去年共搜獲164枝,去年幾乎一半使用槍械的兇殺案都涉及鬼槍。

