東灣更多家長憂孩子在校染疫 改回居家網上學習

新型肺炎確診數字繼續上升,東灣有更多家長擔心孩子在學校染疫,因此改回居家網上學習。

東灣Mount Diablo聯合校區主席Adma Clark表示,雖然今個學期已經重開課堂面授,但是由於最近確診病例急升,現時有500幾名學生,他們的家長選擇要孩子留在家中遙距學習,相比起學期初,只有150名學生遙距學習。

校區主席又表示,因此要求6至7名原本進行面授課堂的教師,調去教該班在遙距學習的學生,並發信通知家長,校區不夠資金去聘請額外的教師去教網上班。

有家長擔心教師調動會進一步耽誤孩子的教育進度,校區主席就回應指,被調走的教師會由其他教師來接替照顧學生。

另一方面,聯邦疾控中心(CDC)表示,在5月時,北灣Marin縣有一名無接種疫苗的小學教師確診新型肺炎,並傳染了給5個成年人,包括教職員,以及傳染了給22名學生或親人,消息指該名教師上堂時無戴口罩。

史丹福大學實施了非常嚴格的防疫措施,由9月20日起,即使是接種完整疫苗的教職員,都必須每星期做一次檢測,未打齊針的教職員和學生,就每星期要做兩次檢測。

