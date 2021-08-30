東灣更多家長憂孩子在校染疫 改回居家網上學習

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新型肺炎確診數字繼續上升，東灣有更多家長擔心孩子在學校染疫，因此改回居家網上學習。

東灣Mount Diablo聯合校區主席Adma Clark表示，雖然今個學期已經重開課堂面授，但是由於最近確診病例急升，現時有500幾名學生，他們的家長選擇要孩子留在家中遙距學習，相比起學期初，只有150名學生遙距學習。

校區主席又表示，因此要求6至7名原本進行面授課堂的教師，調去教該班在遙距學習的學生，並發信通知家長，校區不夠資金去聘請額外的教師去教網上班。

有家長擔心教師調動會進一步耽誤孩子的教育進度，校區主席就回應指，被調走的教師會由其他教師來接替照顧學生。

另一方面，聯邦疾控中心（CDC）表示，在5月時，北灣Marin縣有一名無接種疫苗的小學教師確診新型肺炎，並傳染了給5個成年人，包括教職員，以及傳染了給22名學生或親人，消息指該名教師上堂時無戴口罩。

史丹福大學實施了非常嚴格的防疫措施，由9月20日起，即使是接種完整疫苗的教職員，都必須每星期做一次檢測，未打齊針的教職員和學生，就每星期要做兩次檢測。

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