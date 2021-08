民眾舊金山集會要求紐森下台及撤銷疫苗令（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)市府大樓外的廣場有一班人發起集會,要求撤銷疫苗令,以及要州長紐森下台。

集會人士不滿州長紐森「逼針」,認為每個人應該有自由去自行決定應否接種疫苗,而並非由政府強逼他們打針,有人聲稱因此而失去工作。

集會人士說:「我是工作了22年的護士,曾在大醫院工作,因為新型肺炎和政府做的(疫苗令)決定影響到我,令我失去工作。」

他們又覺得接種完整疫苗後,要繼續戴口罩很不合理,不希望有人因為拒絕接種疫苗而去失工作,更有人揚言不會遵守疫苗令。

副總統賀錦麗原定周五來舊金山為州長紐森造勢,叫人不好罷免紐森,但因為要處理阿富汗的問題而臨時取消。

聯邦疾控中心(CDC)、加州政府以及灣區所有縣市政府的公共衛生部門都強調,現時接種疫苗是防止感染新型肺炎的最佳方法。

舊金山是全國最早實施疫苗令的城市,規定部份室內商業,包括餐廳、酒吧、健身室、戲院等地方,或者舉行超過1千人大型活動場所的職員和顧客,必須出示證明已完成接種疫苗,對顧客的規定在上星期已經生效,員工就必須在10月13日之前完成接種疫苗。

