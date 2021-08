美軍完成撤離阿富汗 結束美國史上最長戰爭

【KTSF 江良慧報導】

美國國防部證實,已經在限期前完成撤離阿富汗行動,最後一架美軍飛機已經離開喀布爾,也標誌著美國歷史上最長,歷時20年,經歷4名總統,導致接近2,500美軍死亡的戰爭終於結束。

Frank McKenzie將軍說:「我在此宣布完成撤出阿富汗,以及撤離美國公民,第三國國民,和脆弱阿富汗人的軍事任務結束*

國防部在東岸時間下午4點幾召開記者會,美國中央司令部司令McKenzie將軍透過視像表示,最後一架由喀布爾機場起飛的美軍C-17運輸機,在美國時間下午3時29分離開喀布爾,美國提前一日完成由阿富汗的撤軍行動。

McKenzie將軍說:「自8月14日開始,在為期18天內,美軍飛機從喀布爾國際機場,撤走超過79,000名平民,包括6千名美國人,和超過73,500名第三國國民,阿富汗平民

由於舉行記者會的時候,最後一架飛機仍在空中,所以McKenzie沒有透露飛機上有多少人,或者目的地是哪裡,但他證實第82空降師的指揮官Christopher Donahue少將,和駐阿富汗大使Ross Wilson都在機上,飛機上還有最後留守當地的美軍,和喀布爾美國大使館內的核心外交人員。

McKenzie表示,最後離開喀布爾的5架飛機上,都沒有美國公民,撤離的最後一批美國人,在大約12小時前已經離開,但目前阿富汗境內還有幾百名未能去到機場的美國人,和數以千計在戰爭期間曾經協助美軍的阿富汗人。

McKenzie說,美國會繼續外交撤離行動,把這批美國人和阿富汗人撤走。

美國與其他97個國家在周日宣布同泰利班達成協議,䆟許他們在8月31日後繼續撤出他們的公民、人員,曾經替他們工作的阿富汗人,或有危險者。

98國聲明說,會向這些人發出旅行證件,等他們可以繼續自由、有秩序,前往阿富汗境外的目的地。

泰利班發言人在美軍撤走後,宣布阿富汗是獨立國家,不少泰利班分子隨即向天開槍以示慶祝。

