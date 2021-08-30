美軍完成撤離阿富汗 結束美國史上最長戰爭

【KTSF 江良慧報導】

美國國防部證實，已經在限期前完成撤離阿富汗行動，最後一架美軍飛機已經離開喀布爾，也標誌著美國歷史上最長，歷時20年，經歷4名總統，導致接近2,500美軍死亡的戰爭終於結束。

Frank McKenzie將軍說：「我在此宣布完成撤出阿富汗，以及撤離美國公民，第三國國民，和脆弱阿富汗人的軍事任務結束*

國防部在東岸時間下午4點幾召開記者會，美國中央司令部司令McKenzie將軍透過視像表示，最後一架由喀布爾機場起飛的美軍C-17運輸機，在美國時間下午3時29分離開喀布爾，美國提前一日完成由阿富汗的撤軍行動。

McKenzie將軍說：「自8月14日開始，在為期18天內，美軍飛機從喀布爾國際機場，撤走超過79,000名平民，包括6千名美國人，和超過73,500名第三國國民，阿富汗平民

由於舉行記者會的時候，最後一架飛機仍在空中，所以McKenzie沒有透露飛機上有多少人，或者目的地是哪裡，但他證實第82空降師的指揮官Christopher Donahue少將，和駐阿富汗大使Ross Wilson都在機上，飛機上還有最後留守當地的美軍，和喀布爾美國大使館內的核心外交人員。

McKenzie表示，最後離開喀布爾的5架飛機上，都沒有美國公民，撤離的最後一批美國人，在大約12小時前已經離開，但目前阿富汗境內還有幾百名未能去到機場的美國人，和數以千計在戰爭期間曾經協助美軍的阿富汗人。

McKenzie說，美國會繼續外交撤離行動，把這批美國人和阿富汗人撤走。

美國與其他97個國家在周日宣布同泰利班達成協議，䆟許他們在8月31日後繼續撤出他們的公民、人員，曾經替他們工作的阿富汗人，或有危險者。

98國聲明說，會向這些人發出旅行證件，等他們可以繼續自由、有秩序，前往阿富汗境外的目的地。

泰利班發言人在美軍撤走後，宣布阿富汗是獨立國家，不少泰利班分子隨即向天開槍以示慶祝。

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