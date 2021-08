報告指近一半美國成年人有高血壓 大多沒接受治療

【KTSF 江良慧報導】

近一半的美國成年人有高血壓,根據聯邦疾控中心的報告,高血壓正在成為全球趨勢,而且有許多人實際上沒有接受高血壓治療。

高血壓被稱為靜默殺手,患有高血壓的人,甚至都不一定會有任何症狀。

心臟病醫生Laxmi Mehta說:「因此你可能長時間不知道高血壓的情況,並且隨著時間的推移,它會慢慢損害你身體。」

發表在醫學刊物《Lancet柳葉刀 》上的一項大型全球研究發現,在過去30年中,30歲以上患有高血壓的人數增加一倍,而且超過一半的人沒有接受治療,這可能會產生危險的後果。

Mehta說:「治療血壓有助於預防心臟病發作、中風、心力衰竭和腎臟疾病的風險,所以你必須認真把它視為預防疾病,這就是你需要治療的原因。」

現在有一些簡單的方法,可以降低血壓,包括服用藥物和改變生活方式,再加更健康的飲食,你要多吃水果和蔬菜,減少攝取鈉,少吃加工食品,減少攝入酒精,戒菸,並且增加運動,獲得充足的睡眠,來減輕自身壓力。

Mehta說:「任何患者都應該做的,最重要的事情,就是檢查血壓,並記錄下來。」

如果你的血壓過高,請一定確保重新檢查,並與醫生交談。

