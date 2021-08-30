報告指近一半美國成年人有高血壓 大多沒接受治療

【KTSF 江良慧報導】

近一半的美國成年人有高血壓，根據聯邦疾控中心的報告，高血壓正在成為全球趨勢，而且有許多人實際上沒有接受高血壓治療。

高血壓被稱為靜默殺手，患有高血壓的人，甚至都不一定會有任何症狀。

心臟病醫生Laxmi Mehta說：「因此你可能長時間不知道高血壓的情況，並且隨著時間的推移，它會慢慢損害你身體。」

發表在醫學刊物《Lancet柳葉刀 》上的一項大型全球研究發現，在過去30年中，30歲以上患有高血壓的人數增加一倍，而且超過一半的人沒有接受治療，這可能會產生危險的後果。

Mehta說：「治療血壓有助於預防心臟病發作、中風、心力衰竭和腎臟疾病的風險，所以你必須認真把它視為預防疾病，這就是你需要治療的原因。」

現在有一些簡單的方法，可以降低血壓，包括服用藥物和改變生活方式，再加更健康的飲食，你要多吃水果和蔬菜，減少攝取鈉，少吃加工食品，減少攝入酒精，戒菸，並且增加運動，獲得充足的睡眠，來減輕自身壓力。

Mehta說：「任何患者都應該做的，最重要的事情，就是檢查血壓，並記錄下來。」

如果你的血壓過高，請一定確保重新檢查，並與醫生交談。

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