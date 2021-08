本台記者古琳嘉獲全球社區奧斯卡年度新聞記者獎（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

第十屆全球社區奧斯卡獎頒獎典禮8月27日晚在伊利諾伊州Naperville市登場,本台記者古琳嘉獲得年度新聞記者獎,她也親自前往當地領取這項殊榮。

頒獎典禮在芝加哥西郊的Naperville市舉行,由聯邦眾議員Danny Davis主持,在頒獎典禮之前,出席的貴賓、當地政要和來自全球各地的得獎人走紅地毯進入會場,並出席慶祝晚宴。

聯邦眾議員Danny Davis說:「不要以為我們距離很遠,我們可以靠得很近,這也是今晚活動的重點,這是一個全球性的活動,把世界上不同地方的人聚在一起,這代表著我們情同手足。」

全球社區奧斯卡獎是由美國多元族裔聯盟AMEC,與伊利諾伊州國會第七區多元族裔顧問工作組MEATF,所共同主辦的一個國會獎項,表揚來自全球多元族裔社區,對於社會、文化、醫療、教育、經濟以及政治等方面的社區英雄。

美國多元族裔聯盟AMEC主席Kishor Mehta說:「所有對社會有益的人士,都是我們的英雄,我們稱其社區英雄,頒獎給他們,鼓勵他們,為社會做更多好事。」

已經從事新聞工作超過20年的本台記者古琳嘉,獲得AMEC會長Vijay Prabhakar提名為「年度記者」,並最終獲獎,當晚從聯邦眾議員Danny Davis手中接過獎項。

本台主播兼記者古琳嘉說:「今年對亞裔社區來說是艱困的一年,尤其是反亞裔的仇視和暴行,可以說讓亞裔社區體認到,我們必須團結在一起,因此我今天拿到這個奬,我覺得並不是只是給我個人,而是給我們整個亞裔社區的鼓勵跟肯定。」

古琳嘉在上台領獎的致詞當中,提到KTSF 26台服務華裔社區現場直播中文新聞超過30年,在新冠病毒疫情期間,針對亞裔的仇視或暴力事件頻發,更凸顯出亞裔媒體和記者的重要性,社區更需要媒體報導有關事件,為受害人發聲,並且和社區站在一起。

來自台灣的古琳嘉,從高中時代便立志要擔任記者,政大新聞系畢業之後,便投入新聞工作至今,今年是她移民來美屆滿20年,獲得全球社區奧斯卡獎的年度新聞記者肯定,她感覺就是自己版本的美國夢成真。

