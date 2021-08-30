本台記者古琳嘉獲全球社區奧斯卡年度新聞記者獎（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

第十屆全球社區奧斯卡獎頒獎典禮8月27日晚在伊利諾伊州Naperville市登場，本台記者古琳嘉獲得年度新聞記者獎，她也親自前往當地領取這項殊榮。

頒獎典禮在芝加哥西郊的Naperville市舉行，由聯邦眾議員Danny Davis主持，在頒獎典禮之前，出席的貴賓、當地政要和來自全球各地的得獎人走紅地毯進入會場，並出席慶祝晚宴。

聯邦眾議員Danny Davis說：「不要以為我們距離很遠，我們可以靠得很近，這也是今晚活動的重點，這是一個全球性的活動，把世界上不同地方的人聚在一起，這代表著我們情同手足。」

全球社區奧斯卡獎是由美國多元族裔聯盟AMEC，與伊利諾伊州國會第七區多元族裔顧問工作組MEATF，所共同主辦的一個國會獎項，表揚來自全球多元族裔社區，對於社會、文化、醫療、教育、經濟以及政治等方面的社區英雄。

美國多元族裔聯盟AMEC主席Kishor Mehta說：「所有對社會有益的人士，都是我們的英雄，我們稱其社區英雄，頒獎給他們，鼓勵他們，為社會做更多好事。」

已經從事新聞工作超過20年的本台記者古琳嘉，獲得AMEC會長Vijay Prabhakar提名為「年度記者」，並最終獲獎，當晚從聯邦眾議員Danny Davis手中接過獎項。

本台主播兼記者古琳嘉說：「今年對亞裔社區來說是艱困的一年，尤其是反亞裔的仇視和暴行，可以說讓亞裔社區體認到，我們必須團結在一起，因此我今天拿到這個奬，我覺得並不是只是給我個人，而是給我們整個亞裔社區的鼓勵跟肯定。」

古琳嘉在上台領獎的致詞當中，提到KTSF 26台服務華裔社區現場直播中文新聞超過30年，在新冠病毒疫情期間，針對亞裔的仇視或暴力事件頻發，更凸顯出亞裔媒體和記者的重要性，社區更需要媒體報導有關事件，為受害人發聲，並且和社區站在一起。

來自台灣的古琳嘉，從高中時代便立志要擔任記者，政大新聞系畢業之後，便投入新聞工作至今，今年是她移民來美屆滿20年，獲得全球社區奧斯卡獎的年度新聞記者肯定，她感覺就是自己版本的美國夢成真。

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