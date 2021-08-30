Eli Lilly藥廠單克隆抗體療法對治療Delta變種病毒有效

【KTSF 馮政浩報導】
一種之前被認為對醫治新冠病毒效用不大的Eli Lilly藥廠單克隆抗體療法（Dual monoclonal antibody treatment），最近發現對Delta變種病毒有成效，恢復推出市場。
今年6月，美國曾經停用Eli Lilly藥廠的單克隆抗體療法，原因是對新冠肺炎的Beta和Gamma病毒無效。
但最近的研究指出，這種藥物組合出奇地可以有效對付Delta變種病毒。
根據疾控中心（CDC），目前美國新冠肺炎患者，差不多96%是感染Delta變種病毒。
在Eli Lilly的藥物重回市場之後，醫生現在可以使用3種不同的單克隆抗體療法去治療新冠肺炎。
雖然三種方式有些少差異，但同樣在新冠病毒感染初期，都可以激發免疫系統。
(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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