Eli Lilly藥廠單克隆抗體療法對治療Delta變種病毒有效

【KTSF 馮政浩報導】

一種之前被認為對醫治新冠病毒效用不大的Eli Lilly藥廠單克隆抗體療法(Dual monoclonal antibody treatment),最近發現對Delta變種病毒有成效,恢復推出市場。

今年6月,美國曾經停用Eli Lilly藥廠的單克隆抗體療法,原因是對新冠肺炎的Beta和Gamma病毒無效。

但最近的研究指出,這種藥物組合出奇地可以有效對付Delta變種病毒。

根據疾控中心(CDC),目前美國新冠肺炎患者,差不多96%是感染Delta變種病毒。

在Eli Lilly的藥物重回市場之後,醫生現在可以使用3種不同的單克隆抗體療法去治療新冠肺炎。

雖然三種方式有些少差異,但同樣在新冠病毒感染初期,都可以激發免疫系統。

