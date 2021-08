加州議員建議解除獨立屋地段規劃限制 屋主可建多達10個單位（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

加州議會有兩項房屋法案,如果獲得通過,將解除獨立屋地段的規劃限制,讓屋主可以興建4個甚至多達10個單位。

由州參議員威善高(Scott Wiener)提出的SB10法案,建議授權地方政府可以批准在火車站和捷運站等公共交通樞紐和車站半英里範圍內的獨立屋地皮,放寬規劃限制,可以建興最多10個單位,這項法案還容許相關的房屋發展項目不用公眾諮詢和通過環評報告。

SB10法案本週已在州眾議會過關,如果下星期參議會表決通過的話,就會送交州長紐森簽署。

另一項有關房屋發展的法案是SB9法案,這項法案由州參議會主席Toni Atkins提出,法案建議容許位於市區的獨立屋地皮,其業主可以將地皮一分為二,然後每邊起duplex兩個單位,也就是說,在原本的一塊地皮上可以蓋最多4個單位,相關地皮不得位處歷史地段或有火災、地震或水浸危險的地段。

The Daily Journal報導引述威善高表示,全加州有3分2的住宅地都是獨立屋地段,SB10法案有助地方政府將獨立屋地皮的規劃限制鬆綁,可以更容易和更快捷地興建多個住宅單位,有助解決加州的房屋短缺問題。

反對者則認為,法案將增加投機行為,又批評兩項法案均沒有指明要求新建的單位要可負擔,同時削弱地方政府的權力。

