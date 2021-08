影評：《尚氣與十環傳奇》看好萊塢首個亞裔超級英雄人物的身世

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

Marvel 漫畫片場的最新出品,第一部以亞裔英雄人物為主角的影片《尚氣與十環傳奇》。

在舊金山高檔酒店代客停車的許尚氣,和死黨Katy 過著無憂無慮的低壓生活。一天,有一組人在巴士上,要搶他頸上的吊墜。眼看車上乘客面臨危險中,尚氣也就使出一番武功,將這群惡人制服。他們原來是尚氣父親徐文武派來的。知道父親的下一個對象,是在澳門的妹妹夏玲,也就到妹妹在澳門的搏擊俱樂部警告她。夏玲對哥哥存在多年的怨恨。但是在面對父親的追逐下,也合作對抗。

但是父親許文武要把孩子找回來,是為了要他們的身上的寶藏,可以讓他闖入一個有強大威力的神秘陣地。多年前是因為要有更大征服世界的武力,現在卻是因為要救出已經過世的妻子。尚氣和夏玲能否阻止父親透過邪惡勢力進行破壞,來保護神秘陣地。

Marvel 多年來的電影以白人人物為主。這是自以非洲裔為主的《黑豹》以來,最具突破性的作品。其中在選角方面做到了影壇中的一項絕妙。除了演尚氣的加拿大演員劉思慕,在影片中動與靜的場面都發揮自如,形象討好也能夠給亞裔觀眾一種無限的自豪感之外,電影也請來亞洲影壇的重量國寶級人物梁朝偉。他的投足舉止、眼神、聲音的掌控,收放自如已經不在話下,這次更加揮起拳頭,加上特效給予的“十環”,每一幕都緊扣著觀眾。雖然是故事中的反派人物,卻能讓人清楚理解他走火入魔,其實是要救心愛妻子的用意。除了這兩位主角,飾演夏玲的張夢兒、演尚氣死黨的林家珍Awkwafina、還有保護密林的楊紫瓊,都讓觀眾為他們在這部高成本製作中雀躍。

也必須強調,電影大約一半的對白,也還是用中文。加上在舊金山和澳門實地拍攝,更加呈現一種親切。武打場面更是突破Marvel 之前的電影,給了亞洲武術一個展示其中高雅的平台。要打破人們對亞裔的刻板印象,還有一段路要走。但好萊塢的這一招,卻也邁出了一大步。

《尚氣與十環傳奇》讓亞裔觀眾看到自己,可以成為大熒幕的英雄人物,感到驕傲 。滿分五分中得五分,觀眾不該錯過。

電影的英文片名是《Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》9月3日開始在各地戲院上映。而我也將在之後的《電影試片室》單元,專訪電影主角劉思慕,歡迎鎖定週末新聞。

電影網頁:https://www.marvel.com/movies/shang-chi-and-the-legend-of-the-ten-rings

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”Review: A ground-breaking Marvel origin story showcasing Asian cinema titans and the grace in martial arts

“Screening Room” reviews “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.marvel.com/movies/shang-chi-and-the-legend-of-the-ten-rings

In theatres everywhere September 3