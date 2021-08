婦人疫情期間在超市咳嗽吐痰被判監一年

【KTSF 張麗月報導】

一名婦女承認在去年疫情初期,在一間超市咳嗽和隨便吐痰,日前被判處至少一年監禁。

37歲的Margaret Ann Cirko承認作出炸彈威脅的重罪,她於週二在賓夕法尼亞州被判監一年以上。

當局表示,Cirko於2020年3月25日,進入當地社區的一間超市,故意對著新鮮農產品和其他商品咳嗽,同時大喊她感染了病毒,令店家將超過3.5萬元的貨物丟掉。

這家超市老闆就表示,現在有員工想起當時還心有餘悸。

Gerrity’s超市合夥人Joe Fasula說:「人們真的、真的很害怕,我們有很多員工真的被整件事嚇壞了,但人們一直在上班,而且我認為,客戶看到我們非常認真地對待這件事,這實際上讓他們相信,我們是一個安全的購物場所。」

據辯方律師說,被告的新型肺炎檢測結果呈陰性,又說被告在事件發生時喝醉了,被告已在法庭上道歉.

