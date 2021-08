美國情報當局公佈新型肺炎溯源報告 不排除實驗室洩漏

【KTSF 黃侯彬報導】

美國情報當局公佈一份未有結論的新型肺炎溯源報告,指沙士二型病毒有可能來自動物,但也有可能由實驗室洩漏。

這份未列為機密的簡要報告,由國家情報總監辦公室公佈。

報告指出,情報界認為,病毒自然暴露論或實驗室洩漏論這兩個假設都有可能,之所以沒有確實的結論,是因為中國政府拒絕分享關鍵的數據。

報告指,中國繼續阻撓全球的調查,拒絕分享資訊,並將責任歸咎包括美國在內的其他國家。

報告也引述拜登總統發聲明,加倍批評中國政府隱瞞有關疫情來源的關鍵資訊,他強調世界應該得到答案,而他不會罷休,直至有結果。

拜登也表示,負責任的國家不能在世界面前卸膊,而疫情無國界,全人類都必須更了解疫情如何形成,以便預防更多的瘟疫發生。

拜登在3個月前,在科學界有更多人質疑世衛專家組的第一階段疫情溯源報告的可信度,並開始認為沙士二型冠狀病毒有可能從武漢病毒研究所洩漏之際,下令美國情報機構以90日時間提交病毒來源調查報告。

當時美國情報界對病毒來源問題意見分歧,而不久前,國會參議院共和黨人就發表報告,指出有可觀的環境證據指向中國實驗室洩漏病毒。

就連一向為中國辯護的世衛總幹事譚德塞也改變態度,以自己的經歷來說明實驗室意外洩毒是會發生的事,譚德塞也呼籲中國提供原始數據,配合世衛的第二階段調查,但中國拒絕世衛的這項要求,並將責任指向美國,除了強調病毒不可能來自實驗室之外,也要求世衛去調查美國北卡大學的實驗室。

