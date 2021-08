襲擊後美英加緊撤離 據報塔利班拘3疑犯

【有線新聞】

阿富汗喀布爾機場附近的兩宗自殺式炸彈襲擊後,美國傳媒引述阿富汗官員指最少170人死亡,據報塔利班拘捕3名疑犯。撤僑航班已恢復,多國相繼宣布結束撤離行動。

襲擊發生翌日,各國加快撤離。喀布爾機場外繼續有想離開的人聚集,但人數逐漸減少。美軍估計仍有過千美國公民等候撤走,指示他們到機場等候。

英國的撤離行動進入最後階段,只會撤走已在機場的人,不會安排更多人到機場。國防大臣華禮仕承認未能安排所有仍在當地的人離開。

越來越多國家宣布結束撤離行動,包括德國、意大利、西班牙、澳洲、新西蘭等。澳洲當局指可能仍有公民滯留,相信他們會自行經其他邊境離開。塔利班發言人則重申,持有合法證件的阿富汗人可經機場離國。

周四的炸彈襲擊造成嚴重傷亡,伊斯蘭國武裝的分支「伊斯蘭國呼羅珊」承認施襲。社交媒體消息聲稱,塔利班特種部隊拘捕3名伊斯蘭國組織成員,3人承認涉及襲擊。

外國部隊離開阿富汗在即,土耳其總統埃爾多安說,仍在與塔利班商討之後是否協助營運喀布爾機場,但認為應該待喀布爾局勢恢復穩定再作定案。

