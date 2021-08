【KTSF】

灣區所有縣的衛生局官員周四發表聯合聲明,重申支持學童返回校園上課,表示這樣做對學生的身心健康利多於弊。

衛生官員指出,當社區之中的新型肺炎個案數字增加時,學校裡面的個案數目也隨之增加,但大多數確診的學生都是在家中或其他社交場所之中受到感染,而學校有各種防疫措施,包括要求所有人戴口罩,合資格的人接種疫苗,確保空氣流通,以及要求生病的人留在家中,所以學校仍然是安全的地方。

衛生官員表示,過去一年多,學生遙距上學,缺乏人際交流,無論對於學生的功課、社交和身心健康都造成很大的損害,因此當局呼籲各界做好本分,無論如何都要設法讓學童安全地上學。

