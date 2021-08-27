舊金山華埠散房華裔家長談希望子女網上學習原因（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台日前報導過，舊金山（三藩市）華協中心及華人進步會，代表華埠約300名散房家庭發信給舊金山聯合校區以及教育委員會，要求校區提供網上教學選項，和優先回應散房家庭的訴求，本台周四和一名居住在散房的華裔家長談過。

華埠散房住客及家長關小姐說：「你在一個房間裡，又要睡，又要吃，又要煮，什麼都在那裡，還要用公共的廁所和淋浴間，那種環境，如果你不親身體驗，你不知道那種辛苦。」

不願意上鏡的關小姐居住在華埠的散房，有一個小孩就讀家附近的小學，開學之後，關小姐與許多散房家庭一樣，擔心子女在學校感染新型肺炎。

關小姐說：「因為我們全住在一個房間，有些人想隔開，但如何隔開，我們沒有這樣的條件。」

舊金山聯合校區開放第二輪申請，讓不放心的家長為子女申請網上學習，7月30日前提出申請並獲准的學生，可以網上學習，同時保留原校的學位，但7月30日之後提出申請，學生如果獲准並決定網上學習，不一定可以保留原校的學位，因此不少家長，包括關小姐在內，憂慮如何作出抉擇。

關小姐說：「校區是否可以公平些，因為第一輪可以保留原校學位，為何第二輪我們不可以，好像我們家長，如果大環境安全，我們當然願意讓小朋友上學，因為我們住在散房，環境很擠逼，不像那些有自己房屋的人，有很大的環境去活動。」

華協中心和華人進步會，最近向280個華埠散房家庭派發問卷調查，有68個家庭回應，其中7成的家庭希望子女可以選擇遙距上課，家長又要求校區優先提供網課學額予散房學生，希望校區做決定前，先諮詢散房家長意見，並要求安排員工協助散房家庭，為有需要的學生在校內進行病毒檢測。

家長又希望校區提供中文傳譯員和中文資訊，華協中心表示，教育委員和校區總監已經有回應。

華協中心住客服務部經理陳詩欣（Jennier Chen）說：「教育委員有回應，希望與我們家庭坐下來，詳細談談在信中的要求，家庭可以一一去問他們問題，告訴他們有什麼憂慮，為何他們需要遙遠教學，因為他們天天面對，真的很驚慌上課，有些小朋友晚上回家，都睡不著覺，希望（校區）聽聽他們的聲音。」

舊金山校區發言人回應散房家長在信中的訴求指出，很明白家長擔憂Delta變種病毒，表示正密切關注個案數字，並做好安全措施，有鑑於家長對網上學習的需求增加，校區也開放第二輪申請，周五截止，校區最遲9月7日通知申請是否獲准。

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