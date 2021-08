舊金山華埠散房華裔家長談希望子女網上學習原因（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台日前報導過,舊金山(三藩市)華協中心及華人進步會,代表華埠約300名散房家庭發信給舊金山聯合校區以及教育委員會,要求校區提供網上教學選項,和優先回應散房家庭的訴求,本台周四和一名居住在散房的華裔家長談過。

華埠散房住客及家長關小姐說:「你在一個房間裡,又要睡,又要吃,又要煮,什麼都在那裡,還要用公共的廁所和淋浴間,那種環境,如果你不親身體驗,你不知道那種辛苦。」

不願意上鏡的關小姐居住在華埠的散房,有一個小孩就讀家附近的小學,開學之後,關小姐與許多散房家庭一樣,擔心子女在學校感染新型肺炎。

關小姐說:「因為我們全住在一個房間,有些人想隔開,但如何隔開,我們沒有這樣的條件。」

舊金山聯合校區開放第二輪申請,讓不放心的家長為子女申請網上學習,7月30日前提出申請並獲准的學生,可以網上學習,同時保留原校的學位,但7月30日之後提出申請,學生如果獲准並決定網上學習,不一定可以保留原校的學位,因此不少家長,包括關小姐在內,憂慮如何作出抉擇。

關小姐說:「校區是否可以公平些,因為第一輪可以保留原校學位,為何第二輪我們不可以,好像我們家長,如果大環境安全,我們當然願意讓小朋友上學,因為我們住在散房,環境很擠逼,不像那些有自己房屋的人,有很大的環境去活動。」

華協中心和華人進步會,最近向280個華埠散房家庭派發問卷調查,有68個家庭回應,其中7成的家庭希望子女可以選擇遙距上課,家長又要求校區優先提供網課學額予散房學生,希望校區做決定前,先諮詢散房家長意見,並要求安排員工協助散房家庭,為有需要的學生在校內進行病毒檢測。

家長又希望校區提供中文傳譯員和中文資訊,華協中心表示,教育委員和校區總監已經有回應。

華協中心住客服務部經理陳詩欣(Jennier Chen)說:「教育委員有回應,希望與我們家庭坐下來,詳細談談在信中的要求,家庭可以一一去問他們問題,告訴他們有什麼憂慮,為何他們需要遙遠教學,因為他們天天面對,真的很驚慌上課,有些小朋友晚上回家,都睡不著覺,希望(校區)聽聽他們的聲音。」

舊金山校區發言人回應散房家長在信中的訴求指出,很明白家長擔憂Delta變種病毒,表示正密切關注個案數字,並做好安全措施,有鑑於家長對網上學習的需求增加,校區也開放第二輪申請,周五截止,校區最遲9月7日通知申請是否獲准。

