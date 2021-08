【KTSF】

有7名國會警察控告與前總統特朗普有關等人,在1月6日煽動國會大樓衝擊要求賠償。

在1月6日保衛國會大樓的7名國會警察,現正提告特朗普、親特朗普的民兵組織及其助手等,指控他們串謀暴力推翻2020年大選結果,涉嫌違反三K黨法和首都華盛頓法例,企圖阻擋國會認證拜登當選總統。

控狀也指,原告人受到暴力襲擊和辱罵,令他們的生命受到威脅,今次訴訟的被告也包括特朗普陣營和特朗普的顧問Roger Stone。

今次是第二次由國會警察提出的類似訴訟,此外多名民主黨籍的國會眾議員也曾提出類似的訴訟。

