喀布爾自殺式炸彈攻擊傷亡近兩百 塔利班譴責事件（視頻）

激進組織伊斯蘭國ISIS在阿富汗的分支周四對喀布爾機場發動雙重自殺炸彈攻擊,造成至少兩百多人傷亡,當中美軍與美國人有13死18傷,總統拜登揚言要讓策劃攻擊者付出代價,而美軍中央司令部司令也誓言要追殺兇徒,並會繼續執行撤離行動,直到月底的限期。

拜登總統說:「策劃執行這次襲擊的人,以及希望美國受到傷害的任何人要知道,我們不會原諒,我們不會忘記,我們會逮到你並讓你付出代價*

事發在當地週四喀布爾機場外,發生爆炸的兩處地點,分別位於機場的艾比門,以及鄰近的大亨飯店。

路透社報導,伊斯蘭國宣傳機構阿瑪克通訊社,在他們的Telegram頻道坦承犯案。

美國中央司令部司令麥肯時表示,初步研判是自殺炸彈和汽車炸彈攻擊,造成嚴重傷亡,阿富汗人有最少90人喪生,而美軍就有13人死亡,18人受傷,有報導指出,其中包括海軍陸戰隊隊員和海軍軍醫。

包括加拿大、荷蘭、德國和挪威等國宣布終止撤離行動,但拜登總統說,美方會繼續執行從阿富汗撤離平民的任務,伊斯蘭國無法嚇阻美軍完成這項任務。

拜登說:「我們不會被恐怖分子嚇倒,不會讓他們停止我們的使命,我們將繼續撤離*

拜登重申,他仍然支持從阿富汗撤軍的決定,認為不應犧牲美國人的生命,試圖在阿富汗建立一個民主政府,現在是時候結束這場長達20年的戰爭,美國有來自其他更大更近的威脅需要應對。

他指更大的威脅來自伊斯蘭國與同路人,美國當年在911事件發生後出兵阿富汗推翻塔利班政權,就是要剷除恐怖組織阿蓋達。

塔利班發言人也譴責了極端組織伊斯蘭國策劃恐襲,,揚言將採取一切措施,將肇事者繩之以法。

白宮隨後全國下半旗到這個月底,以悼念在爆炸中遇難的美軍。

