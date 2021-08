【KTSF】

伊利諾伊州北部城市Kankakee法院附近周四發生槍擊案,造成兩死一傷。

Kankakee縣警表示,槍擊案發生在周四上午9點45分左右,地點在法院和縣監獄附近,一個男子走出法院時中槍死亡。

同行的另一個男子隨即回到車上拿槍,向槍手開火,兩人在法院外展開槍戰,最終槍手在停車場中槍死亡,另一男子被捕,事件中還有一個20歲男子中槍受傷。

警方表示,案件涉及幫派內訌。

