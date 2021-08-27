喬州大學教授因強制要求教室內戴口罩遭解僱

【KTSF 黃侯彬報導】

Delta變種病毒肆虐下，美國的大學紛紛要求學生和教職員工戴口罩，並接種新型肺炎疫苗，然而也有學校沒有強制口罩令，喬治亞州立大學一名教師，就因為在教室裡強制戴口罩，而遭到學校解僱。

喬治亞州立大學前教師Cody Luedtke說：「我曾建議上網課，或在強制口罩令下面授課，我沒辭職但在週末被解僱，上星期五是我最後一天。」

Luedtke教授說，她在喬治亞州立大學任職6年後，突然被解職，讓她心情非常複雜，但現在她終於鬆了口氣。

Luedtke說：「我曾頗為擔心，最終認為無法在這樣的環境下教學。」

她已完成疫苗接種，她說原本計劃今年教授生物實驗室課程，在教室裡戴口罩，不單是為她自己，更是為學生安全著想。

Luedtke說：「許多是低收入學生，與多名家人同住，我認為教室一旦向社區傳播，並可能導致人死亡，我不能讓它發生。」

喬治亞州立大學早前曾向該州州立大學系統申請，不需要執行口罩令和疫苗令，據悉儘管該校沒有強制口罩令和疫苗令，但是大部分學生還是會自覺戴口罩進入校園。

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