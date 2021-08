喬州大學教授因強制要求教室內戴口罩遭解僱

【KTSF 黃侯彬報導】

Delta變種病毒肆虐下,美國的大學紛紛要求學生和教職員工戴口罩,並接種新型肺炎疫苗,然而也有學校沒有強制口罩令,喬治亞州立大學一名教師,就因為在教室裡強制戴口罩,而遭到學校解僱。

喬治亞州立大學前教師Cody Luedtke說:「我曾建議上網課,或在強制口罩令下面授課,我沒辭職但在週末被解僱,上星期五是我最後一天。」

Luedtke教授說,她在喬治亞州立大學任職6年後,突然被解職,讓她心情非常複雜,但現在她終於鬆了口氣。

Luedtke說:「我曾頗為擔心,最終認為無法在這樣的環境下教學。」

她已完成疫苗接種,她說原本計劃今年教授生物實驗室課程,在教室裡戴口罩,不單是為她自己,更是為學生安全著想。

Luedtke說:「許多是低收入學生,與多名家人同住,我認為教室一旦向社區傳播,並可能導致人死亡,我不能讓它發生。」

喬治亞州立大學早前曾向該州州立大學系統申請,不需要執行口罩令和疫苗令,據悉儘管該校沒有強制口罩令和疫苗令,但是大部分學生還是會自覺戴口罩進入校園。

