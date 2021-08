【KTSF】

中半島Daly City一間銀行外面發生持槍搶劫案,匪徒搶走事主用來交租的現金支票,又搶走事主身上幾百元現金。

警方資料顯示,案發現場是Junipero Serra大道Chase銀行的停車場。

警方表示,8月18日上星期三下午1時半左右,57歲男事主到銀行開一張現金支票用來交租,事主上車後將支票連同信封放在司機位附近的儲物小櫃裡,當事主打算開車時,一個20多歲,身穿連帽衣的非洲裔男人,用一把半自動手槍砸爛司機位的車窗,用槍指著事主要求他交出支票。

事主照做後,匪徒繼而搜身,看有什麼還可以從事主身上搶走。

警方指出,事主從自己的口袋拿出400元現金交給匪徒,匪徒得手後逃走。

