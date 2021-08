【KTSF】

因為疫情派發的失業補助金將在下個星期結束,大約有兩百萬加州居民將停止獲得補助金,但是這並不代表加州對員工的需求就此能夠填補。

加州下個星期開始將和全國16個州一樣,結束派發疫情失業補助金。

行內人士表示,雖然會促使更多人找工作,但他們並不一定適合填補目前的空缺。

疫情期間,許多餐館裁員,但是當中許多人已經轉行,所以餐館現在找人也並不容易。

現在又出現一個新的狀況,就是Delta變種病毒促使許多公司暫時停止請人,這也對正在找工作的人時間上的壓力。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。