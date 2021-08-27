美國逾十萬人染疫住院 自1月以來最高

【KTSF 江良慧報導】

最新數據顯示，全國的新型肺炎病例仍在上升，最新的7天平均每天病例，周三突破15萬2000宗，不過增幅似有減慢趨勢，但與此同時，目前有超過10萬人染疫住院，是自從1月以來的新高。

根據聯邦福利及衛生部的數據，全國在周三有超過10萬零317人染疫住院，比9個星期前高出超過6倍。

而在之前，住院人數過十萬的唯一一段時間，是去年11月底至1月初，全國病例急升的時候。

全國目前至少有8個州，住院患者數目創當地新高，包括肯塔基、阿肯色、佛羅里達、路易斯安那、夏威夷、密西西比、俄勒岡及德州，全國平均每日有超過1,100名患者死亡，是3月中以來最高．

華盛頓大學推算到了12月初，美國會再有近10萬人死於新型肺炎，但如果所有人都在公眾地方戴口罩，死亡人數會少一半。

另外，聯邦疾控中心（CDC）最新數據顯示，上星期感染率最高的群組是16和17歲的青少年，未知是否與全國大部分青少年都開始返校上課有關，相對上個月，感染率最高的就是18到29歲的成年人。

最新的數據顯示，12至15歲的兒童，以及30來歲的成年人，感染率比16至17歲群組低，而感染率最低的則是75歲和以上的長者，只是10幾歲青少年的3分1左右。

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