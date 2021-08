美國逾十萬人染疫住院 自1月以來最高

【KTSF 江良慧報導】

最新數據顯示,全國的新型肺炎病例仍在上升,最新的7天平均每天病例,周三突破15萬2000宗,不過增幅似有減慢趨勢,但與此同時,目前有超過10萬人染疫住院,是自從1月以來的新高。

根據聯邦福利及衛生部的數據,全國在周三有超過10萬零317人染疫住院,比9個星期前高出超過6倍。

而在之前,住院人數過十萬的唯一一段時間,是去年11月底至1月初,全國病例急升的時候。

全國目前至少有8個州,住院患者數目創當地新高,包括肯塔基、阿肯色、佛羅里達、路易斯安那、夏威夷、密西西比、俄勒岡及德州,全國平均每日有超過1,100名患者死亡,是3月中以來最高.

華盛頓大學推算到了12月初,美國會再有近10萬人死於新型肺炎,但如果所有人都在公眾地方戴口罩,死亡人數會少一半。

另外,聯邦疾控中心(CDC)最新數據顯示,上星期感染率最高的群組是16和17歲的青少年,未知是否與全國大部分青少年都開始返校上課有關,相對上個月,感染率最高的就是18到29歲的成年人。

最新的數據顯示,12至15歲的兒童,以及30來歲的成年人,感染率比16至17歲群組低,而感染率最低的則是75歲和以上的長者,只是10幾歲青少年的3分1左右。

