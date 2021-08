法院裁定佛州州長無權禁學校實施強制口罩令

【KTSF 江良慧報導】

佛羅里達州單日的新型肺炎病例再創新高,聯邦疾控中心(CDC)表示,佛州過去一天有27,584宗新症,總死亡人數就增至43,640,而佛州的衛生局最新每週報告也顯示,當地連續第三個星期新症超過15萬宗,雖然疫情嚴重,但州長Ron DeSantis堅持禁止學校實施強制口罩令,不過,他這個立場周五在法庭上遭遇挫敗。

佛州第二巡迴法庭一個法官周五裁定,州長沒有權利禁止校區實施強制口罩令,DeSantis早前頒布行政命令,容許家長選擇讓子女無需在課堂上戴口罩,一群家長因此告上法庭,法官周五裁定,佛州校區可以對學生實施嚴厲的強制口罩令,以制止新型肺炎的傳播。

法官在判詞中表示,同意提出訴訟的家長的說法,就是佛州憲法要求保障學童安全,而在疫症大流行期間,口罩可以達到這個目的。

代表DeSantis和佛州教育部的律師就提出該州今年早前通過的家長權益法案,給予家長權利,可以決定子女是否要戴口罩,但法官就不同意,說新法例並沒有禁止強制口罩令,相反是給予校區酌情權去實施口罩令。

法官表示,他自己都是家長,也明白家長的權利很重要,但家長的權利並非沒有合理限制,還要視乎安全和是否合理,和州的迫切需要。

佛州教育部就發表聲明,將會提出上訴。

