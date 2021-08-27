法院裁定佛州州長無權禁學校實施強制口罩令

【KTSF 江良慧報導】

佛羅里達州單日的新型肺炎病例再創新高，聯邦疾控中心（CDC）表示，佛州過去一天有27,584宗新症，總死亡人數就增至43,640，而佛州的衛生局最新每週報告也顯示，當地連續第三個星期新症超過15萬宗，雖然疫情嚴重，但州長Ron DeSantis堅持禁止學校實施強制口罩令，不過，他這個立場周五在法庭上遭遇挫敗。

佛州第二巡迴法庭一個法官周五裁定，州長沒有權利禁止校區實施強制口罩令，DeSantis早前頒布行政命令，容許家長選擇讓子女無需在課堂上戴口罩，一群家長因此告上法庭，法官周五裁定，佛州校區可以對學生實施嚴厲的強制口罩令，以制止新型肺炎的傳播。

法官在判詞中表示，同意提出訴訟的家長的說法，就是佛州憲法要求保障學童安全，而在疫症大流行期間，口罩可以達到這個目的。

代表DeSantis和佛州教育部的律師就提出該州今年早前通過的家長權益法案，給予家長權利，可以決定子女是否要戴口罩，但法官就不同意，說新法例並沒有禁止強制口罩令，相反是給予校區酌情權去實施口罩令。

法官表示，他自己都是家長，也明白家長的權利很重要，但家長的權利並非沒有合理限制，還要視乎安全和是否合理，和州的迫切需要。

佛州教育部就發表聲明，將會提出上訴。

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