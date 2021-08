喀布爾機場自殺式襲擊相信是ISIS-K所為

【KTSF 江良慧報導】

美軍相信這次的襲擊是極端組織伊斯蘭國,在阿富汗的分支ISIS-K所為,而事實上,在喀布爾機場遇襲幾天前拜登政府的官員已經警告,極端組織伊斯蘭國在阿富汗的分支ISIS-K可能會發動自殺式襲擊,多國更警告國民不要擅自去喀布爾機場。

在周四的敢死襲擊前,已經有人關注到ISIS-K這個伊斯蘭國組織分支,會在機場對美國人和他們的盟友發動恐怖襲擊。

撰寫《After the Caliphate: The Islamic State》一書的作者Colin Clarke說:「我最擔心是ISIS-K會計劃部署炸彈或一隊自殺式襲擊者,同時發動攻擊。」

ISIS-K的「K」代表在阿富汗和巴基斯坦邊境的Khorasan地區,ISIS-K聲稱是極端組織伊斯蘭國的分支,專家表示,ISIS-K由敘利亞和其他地方的資深聖戰分子組成,他們自2018年起一直失去陣地和人力,不過就始終盤踞在阿富汗東部,並且在喀布爾成立小組。

根據聯合國的報告,相信他們在阿富汗有大約1,500至2,200名武裝分子。

撰寫《The Rise and Fall of Osama bin Laden》一書的作家Peter Bergen說:「他們當中很多是前泰利班分子,貼上伊斯蘭國的標誌,為了令自己成為當地最大最壞的人。」

不過,ISIS-K 如今是泰利班的死敵。

Bergen說:「泰利班在和他們戰鬥,真的,就是本地競爭。」

至於這兩個恐怖組織為何會反目?

Clarke說:「有多個原因,從理念,到政治到軍事,坦白說,伊斯蘭國不相信政治議程,伊斯蘭國相信只有神可以統治,而雖然泰利班正企圖建立伊斯蘭酋長國,但對伊斯蘭國卻還是不足夠,伊斯蘭國是比較更死硬派。」

分析人士指出,ISIS-K比泰利班更嚴苛,在他們管控的地區,他們實施嚴厲的伊斯蘭教法,處決他們懷疑是間諜的平民。

Clarke說:「他們想吸引和招攬國內最狂熱的反社會分子,他們的標誌就是,對任何阻礙他們的人肆意施暴,這實際有助他們招募其他武裝分子,進入有共同理念的組織。」

這些武裝分子部分來自阿富汗監獄,ISIS-K過去幾年在阿富汗曾發動多次敢死襲擊,造成嚴重死傷,包括今年春天襲擊一間女子學校。

根據國防部的評估,該次攻擊殺死至少68人,當中大部分是女性,不過有分析人士相信,ISIS-K推翻泰利班的可能性不大,原因是泰利班旗下的武裝分子比ISIS-K多很多。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。