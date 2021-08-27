喀布爾機場自殺式襲擊相信是ISIS-K所為

【KTSF 江良慧報導】

美軍相信這次的襲擊是極端組織伊斯蘭國，在阿富汗的分支ISIS-K所為，而事實上，在喀布爾機場遇襲幾天前拜登政府的官員已經警告，極端組織伊斯蘭國在阿富汗的分支ISIS-K可能會發動自殺式襲擊，多國更警告國民不要擅自去喀布爾機場。

在周四的敢死襲擊前，已經有人關注到ISIS-K這個伊斯蘭國組織分支，會在機場對美國人和他們的盟友發動恐怖襲擊。

撰寫《After the Caliphate: The Islamic State》一書的作者Colin Clarke說：「我最擔心是ISIS-K會計劃部署炸彈或一隊自殺式襲擊者，同時發動攻擊。」

ISIS-K的「K」代表在阿富汗和巴基斯坦邊境的Khorasan地區，ISIS-K聲稱是極端組織伊斯蘭國的分支，專家表示，ISIS-K由敘利亞和其他地方的資深聖戰分子組成，他們自2018年起一直失去陣地和人力，不過就始終盤踞在阿富汗東部，並且在喀布爾成立小組。

根據聯合國的報告，相信他們在阿富汗有大約1,500至2,200名武裝分子。

撰寫《The Rise and Fall of Osama bin Laden》一書的作家Peter Bergen說：「他們當中很多是前泰利班分子，貼上伊斯蘭國的標誌，為了令自己成為當地最大最壞的人。」

不過，ISIS-K 如今是泰利班的死敵。

Bergen說：「泰利班在和他們戰鬥，真的，就是本地競爭。」

至於這兩個恐怖組織為何會反目？

Clarke說：「有多個原因，從理念，到政治到軍事，坦白說，伊斯蘭國不相信政治議程，伊斯蘭國相信只有神可以統治，而雖然泰利班正企圖建立伊斯蘭酋長國，但對伊斯蘭國卻還是不足夠，伊斯蘭國是比較更死硬派。」

分析人士指出，ISIS-K比泰利班更嚴苛，在他們管控的地區，他們實施嚴厲的伊斯蘭教法，處決他們懷疑是間諜的平民。

Clarke說：「他們想吸引和招攬國內最狂熱的反社會分子，他們的標誌就是，對任何阻礙他們的人肆意施暴，這實際有助他們招募其他武裝分子，進入有共同理念的組織。」

這些武裝分子部分來自阿富汗監獄，ISIS-K過去幾年在阿富汗曾發動多次敢死襲擊，造成嚴重死傷，包括今年春天襲擊一間女子學校。

根據國防部的評估，該次攻擊殺死至少68人，當中大部分是女性，不過有分析人士相信，ISIS-K推翻泰利班的可能性不大，原因是泰利班旗下的武裝分子比ISIS-K多很多。

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