中國影視網站刪除趙薇作品 或已被封殺

中國內地著名藝人趙薇突然傳出被封殺,一夜間各大影音平台都找不到她的名字,就連成名作《還珠格格》都被下架,官方暫時未有公布任何原因。

內地網民周四發現在趙薇演出過的經典作品,演員名單中已經看不見她的名字,部分作品已經無法觀看,就連成名作《還珠格格》也消失不見,她執導的電影亦已被刪除。

在各大影視平台,輸入趙薇已搜索不到任何結果。有網民稱,雖然不知道原因,但自己所在的影視公司已經將趙薇列為劣跡藝人。

外界對趙薇突然被封殺作出了種種的猜測,有內地媒體綜合了最少三個可能的原因。生意上,她和丈夫黃有龍過去曾涉及多宗具爭議的收購和交易,被指手法有問題,2018年更被上海證交所禁止進入中國證券市場5年。

封殺消息傳出後,有人發現趙薇已接連退出了多間公司。

另一個可能是她旗下藝人張哲瀚,日前被揭發在靖國神社拍照,被指是「精日分子」遭內地民眾抵制,而趙薇早年亦曾因穿著印有日本軍旗的服裝而惹起很大爭議,因此被「翻舊賬」遭封殺。

還有一個流傳的說法,指可能與近日浙江官場大地震有關。日前落馬的杭州巿委書記周江勇被指與總部設於當地的阿里巴巴及其創辦人馬雲關係密切,而趙薇亦一直被指與馬雲有不少合作,當年亦曾大手入股阿里影業,目前趙薇未有就事件作出回應,外界都在等待官方有進一步的公布。

