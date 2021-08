美軍中央司令部指保留在阿富汗打擊伊斯蘭國權利

【KTSF 黃侯彬報導】

美軍中央司令部司令周四在國防部視訊記者會上,重申美國會追殺伊斯蘭國,並保留在阿富汗打擊伊斯蘭國的權利。

美軍中央司令部司令麥肯時(Kenneth McKenzie)將軍指出,伊斯蘭國的威脅極為真實,美軍已經為此討論了幾日,而襲擊終於發生,美國將追殺伊斯蘭國。

麥肯時說:「追殺伊斯蘭國,對,若能找出誰參與這事,我們將追殺他們,我們早已表明會保留權利在阿富汗對付伊斯蘭國,目前我們正努力判斷歸咎誰,判斷誰參與這宗懦夫攻擊,我們準備採取行動對付他們,全天候查找他們。」

麥肯時將軍也指出,恐怖分子隨時會發動火箭炮攻擊,但美軍已經在機場四周部署好反火箭炮系統,反迫襲砲系統,能夠有效反擊,此外他也預料,恐怖分子會用大大小小的汽車發動炸彈襲擊。

至於撤離行動,他就強調會繼續同在機場外圍設立緩衝保護區的泰利班協調,並設法將滯留的美國人安全接送到機場,然後將他們運走。

國務院估計目前有大約1,500美國僑民滯留在阿富汗。

