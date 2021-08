山火濃煙飄至灣區 當局發愛惜空氣日警示

【KTSF 江良慧報導】

由於加州山火的濃煙隨風飄到灣區,令灣區空氣不健康,所以灣區空氣質素管理局把原來的愛惜空氣日預警升級至愛惜空氣日警示,有效期是周五和周六。

由於風向轉變,加州北面的山火的濃煙周五隨着離岸風飄到灣區上空,廣泛地區出現霧霾,空氣質素管理局因此要發出愛惜空氣日警示,預期空氣質素對敏感的群組不健康,灣區大部分地區都禁止燒木。

當局表示,如果聞到煙的氣味,在室外應該戴N95口罩,或者應該盡量留在室內,關閉所有門窗,或者考慮安裝空氣過濾系統,以保障自己和家人安全。

想知道自己所在位置的受山火煙霧影響有多嚴重,可以上網到https://fire.airnow.gov/,查看實時的空氣質素資料。

另外,在Eldorado國家森林附近的Caldor山火,火場面積已經增至143,951畝,並且繼續迫近太浩湖,當局更首次向太浩湖盤地的居民發出疏散警告,並建議遊客暫時不到訪太浩湖。

