喀布爾或再發生恐怖襲擊 美軍高度戒備

總統拜登與國家安全團隊周五會面,通報阿富汗首都喀布爾有可能發生另一次恐怖襲擊,美軍已經高度戒備和採取防範保護措施,但強調,當地的撤離行動必須在本月底結束。

喀布爾機場附近發生連環炸彈爆炸之後一天,白宮表示,國家安全團隊通報,喀布爾有可能發生另一次恐襲,美軍已經在喀布爾機場及附近地區高度戒備,以及採取防範保護措施,美國國防部周五早上也提交簡報,形容當地的恐襲威脅持續生效。

白宮指出,當地的美軍仍然面對危險,現時的任務處於撤退階段,也是最危險的一部份,因為美軍人員和軍備設施都要撤走。

白宮發言人Jen Psaki說:「意思是這段期間,當地面的美軍司令和部隊開始行動時,不僅是軍人回國,也將軍備設施帶回國,通常這是任務中非常危險的部份,但在這情況,持續面對來自ISIS-K的嚴峻威脅,就是他們所面對的。」

白宮發言人強調,美軍將會繼續執行任務,在未來幾天繼續撤僑撤員,務求在本月底,即8月31日前完成撤離任務,她又說,美國不信任泰利班。

現時泰利班控制阿富汗大部份地方,包括喀布爾機場附近地區,因此美國有需要與泰利班協調執行撤離行動,至今美國已經撤離10.5萬人。

另外,有記者問拜登周四表示,要捉拿發動喀布爾恐襲的人,要他們付出代價是甚麼意思,白宮發言人就這樣回答:「總統昨天清楚指出,他不希望恐怖份子在地球任何地方生存。」

