喀布爾或再發生恐怖襲擊 美軍高度戒備

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與國家安全團隊周五會面，通報阿富汗首都喀布爾有可能發生另一次恐怖襲擊，美軍已經高度戒備和採取防範保護措施，但強調，當地的撤離行動必須在本月底結束。

喀布爾機場附近發生連環炸彈爆炸之後一天，白宮表示，國家安全團隊通報，喀布爾有可能發生另一次恐襲，美軍已經在喀布爾機場及附近地區高度戒備，以及採取防範保護措施，美國國防部周五早上也提交簡報，形容當地的恐襲威脅持續生效。

白宮指出，當地的美軍仍然面對危險，現時的任務處於撤退階段，也是最危險的一部份，因為美軍人員和軍備設施都要撤走。

白宮發言人Jen Psaki說：「意思是這段期間，當地面的美軍司令和部隊開始行動時，不僅是軍人回國，也將軍備設施帶回國，通常這是任務中非常危險的部份，但在這情況，持續面對來自ISIS-K的嚴峻威脅，就是他們所面對的。」

白宮發言人強調，美軍將會繼續執行任務，在未來幾天繼續撤僑撤員，務求在本月底，即8月31日前完成撤離任務，她又說，美國不信任泰利班。

現時泰利班控制阿富汗大部份地方，包括喀布爾機場附近地區，因此美國有需要與泰利班協調執行撤離行動，至今美國已經撤離10.5萬人。

另外，有記者問拜登周四表示，要捉拿發動喀布爾恐襲的人，要他們付出代價是甚麼意思，白宮發言人就這樣回答：「總統昨天清楚指出，他不希望恐怖份子在地球任何地方生存。」

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