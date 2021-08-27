截止日逼近 撤離阿富汗任務能否如期完成（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

喀布爾國際機場外，緊張局勢和混亂還在加劇，距離8月31日撤離截止日不遠了，人們是否可以如期撤離呢？還有接下來會發生什麼事呢？

目前機場的情況是等待、擔心、害怕、精疲力竭和絕望，滯留在喀布爾機場的人，情緒緊繃，都在期待盡快坐飛機離開。

在週二和週三之間短短24小時，已疏散大約有1.9萬人，自8月14日以來，已經有超過8萬2千人從喀布爾撤離。

同時至少有500名，或者可能多達1500名美軍還在等待撤離，更不用說還有其他阿富汗盟友了。

根據最後期限，美軍將於8月31日撤軍。

共和黨聯邦眾議員Michael McCaul說：「我看不出我們怎麼才能撤離，這裡還有更多的美國公民，更不用說阿富汗口譯員了。」

但國務卿布林肯說，他認為可以做到。

布林肯說：「我們有望在8月31日之前完成任務，前提是塔利班繼續合作，以及這項工作沒有變故。」

但是變故已經發生了，有報導指塔利班已經在機場阻擋試圖離開的阿富汗人，而美國國防部官員指，跟塔利班不和的伊斯蘭國分支ISIS-K發動了攻擊，這是非常嚴重的威脅。

布林肯說：「我們在一個充滿敵意的環境中運作。」

目前美國政府正在加緊制定應急計劃，來應對似乎不可控的局勢。

還有在8月31日之後，阿富汗這個處於混亂中的國家未來會如何？

布林肯說：「我們加緊做外交工作。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。