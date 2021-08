截止日逼近 撤離阿富汗任務能否如期完成（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

喀布爾國際機場外,緊張局勢和混亂還在加劇,距離8月31日撤離截止日不遠了,人們是否可以如期撤離呢?還有接下來會發生什麼事呢?

目前機場的情況是等待、擔心、害怕、精疲力竭和絕望,滯留在喀布爾機場的人,情緒緊繃,都在期待盡快坐飛機離開。

在週二和週三之間短短24小時,已疏散大約有1.9萬人,自8月14日以來,已經有超過8萬2千人從喀布爾撤離。

同時至少有500名,或者可能多達1500名美軍還在等待撤離,更不用說還有其他阿富汗盟友了。

根據最後期限,美軍將於8月31日撤軍。

共和黨聯邦眾議員Michael McCaul說:「我看不出我們怎麼才能撤離,這裡還有更多的美國公民,更不用說阿富汗口譯員了。」

但國務卿布林肯說,他認為可以做到。

布林肯說:「我們有望在8月31日之前完成任務,前提是塔利班繼續合作,以及這項工作沒有變故。」

但是變故已經發生了,有報導指塔利班已經在機場阻擋試圖離開的阿富汗人,而美國國防部官員指,跟塔利班不和的伊斯蘭國分支ISIS-K發動了攻擊,這是非常嚴重的威脅。

布林肯說:「我們在一個充滿敵意的環境中運作。」

目前美國政府正在加緊制定應急計劃,來應對似乎不可控的局勢。

還有在8月31日之後,阿富汗這個處於混亂中的國家未來會如何?

布林肯說:「我們加緊做外交工作。」

