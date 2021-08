憂阿富汗恐襲風險多國警告滯留公民遠離喀布爾機場

【有線新聞】

美英澳警告,阿富汗喀布爾機場或有恐襲風險,呼籲滯留公民遠離機場閘口,據報機場外仍有大批人聚集,各國撤離行動稍稍放慢,美國強調撤軍期限過後,仍會設法協助想離開的人。有想撤離的澳洲公民懷疑一度遭塔利班擄走。

「他們打我, 我是澳洲公民」這名頭破血流的哈扎拉男子拍片期間,遭塔利班武裝上前阻止。他聲稱與家人前往喀布爾機場時遭塔利班毆打,一度擄走數小時,現場其後更傳出槍聲。

多國警告或有安全威脅,敦促公民撤離。澳洲外交部指喀布爾機場附近發生恐襲的威脅很高,注意大量人群聚集或出現暴力。

英國指收到可靠情報,機場附近存在高度的恐襲威脅。美國大使館呼籲,遠離並立即離開機場閘口一帶。法國指周五晚起不再撤走公民。

紐約時報引述美國高級官員透露,在喀布爾機場追蹤到,伊斯蘭國武裝分支的威脅,指該分支近年發動數十次襲擊,目標是針對少數族裔和其他平民。

阿富汗民航局亦已多次警告,迫滿人的通道,易成自殺式炸彈襲擊目標。

在喀布爾街頭,不時有塔利班軍車駛過,塔利班一再表明會保護機場外的平民,但西方國家應要在最後期限前完成撤離。

目前仍有約1500名美國人身處阿富汗,國務卿布林肯強調,即使過了下周二的撤軍期限,仍會設法協助想離開的人撤走,又指塔利班已承諾不會阻撓撤離行動。

正著手籌組新政府的塔利班,接受西方媒體訪問時重申,會有個不一樣的政府,希望大家忘記過去。

但路透社報道,有塔利班成員周日阻止聯合國職員到喀布爾機場撤離,搜查車輛、更毆打他們。

報道又引述聯合國內部文件指,自本月10日起、即塔利班掌權前約一周,已發生數十宗包括搶劫聯合國辦公室和虐待工作人員事件。

