憂阿富汗恐襲風險多國警告滯留公民遠離喀布爾機場

【有線新聞】

美英澳警告，阿富汗喀布爾機場或有恐襲風險，呼籲滯留公民遠離機場閘口，據報機場外仍有大批人聚集，各國撤離行動稍稍放慢，美國強調撤軍期限過後，仍會設法協助想離開的人。有想撤離的澳洲公民懷疑一度遭塔利班擄走。

「他們打我， 我是澳洲公民」這名頭破血流的哈扎拉男子拍片期間，遭塔利班武裝上前阻止。他聲稱與家人前往喀布爾機場時遭塔利班毆打，一度擄走數小時，現場其後更傳出槍聲。

多國警告或有安全威脅，敦促公民撤離。澳洲外交部指喀布爾機場附近發生恐襲的威脅很高，注意大量人群聚集或出現暴力。

英國指收到可靠情報，機場附近存在高度的恐襲威脅。美國大使館呼籲，遠離並立即離開機場閘口一帶。法國指周五晚起不再撤走公民。

紐約時報引述美國高級官員透露，在喀布爾機場追蹤到，伊斯蘭國武裝分支的威脅，指該分支近年發動數十次襲擊，目標是針對少數族裔和其他平民。

阿富汗民航局亦已多次警告，迫滿人的通道，易成自殺式炸彈襲擊目標。

在喀布爾街頭，不時有塔利班軍車駛過，塔利班一再表明會保護機場外的平民，但西方國家應要在最後期限前完成撤離。

目前仍有約1500名美國人身處阿富汗，國務卿布林肯強調，即使過了下周二的撤軍期限，仍會設法協助想離開的人撤走，又指塔利班已承諾不會阻撓撤離行動。

正著手籌組新政府的塔利班，接受西方媒體訪問時重申，會有個不一樣的政府，希望大家忘記過去。

但路透社報道，有塔利班成員周日阻止聯合國職員到喀布爾機場撤離，搜查車輛、更毆打他們。

報道又引述聯合國內部文件指，自本月10日起、即塔利班掌權前約一周，已發生數十宗包括搶劫聯合國辦公室和虐待工作人員事件。

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