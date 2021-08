【KTSF】

舊金山(三藩市)華協中心及華人進步會代表華埠約300名散房家庭發信給舊金山聯合校區,要求校區提供網上教學選項,和優先回應散房家庭的訴求。

信中指出,華埠有七成散房家庭希望子女可以遙距上課,據悉校區有提供網課的選項,但有教育委員表示,網課的課程與面授課程不同。

家長又要求校區優先提供網課學額予散房學生,希望校區做決定前先諮詢散房家長意見,並要求安排員工協助散房家庭,為有需要的學生在校內進行病毒檢測。

家長又希望校區提供中文傳譯員和中文資訊。

