舊金山公校開學以來共93宗確診報告 76人是學生（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)聯合校區自從上星期開學以來,總共有93宗新型肺炎確診報告,其中有76名學生確診,大部分是幼稚園到5年級學生。

根據舊金山聯合校區在網站公開的資料,全校區自從8月16日開學以來,錄得93宗確診個案,絕大多數是教職員、學生或家長自己向校方報告,其中有12名教職員確診,76名學生確診,學前班PreK至5年級學校共錄得54宗個案,PreK至8年級學校有6宗確診個案,初中學校有15宗,高中學校有18宗。

校區按照舊金山衛生局的指引,確診的學生或教職員必須留在家中,學校會通知所有家長校內有確診個案。

另外,校方會個別通知密切接觸者,校區發言人表示校區正密切監察確診數字,到目前為止,未有課室需要關閉,而校區內也沒有出現傳播鏈。

