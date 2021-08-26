舊金山公校開學以來共93宗確診報告 76人是學生（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）聯合校區自從上星期開學以來，總共有93宗新型肺炎確診報告，其中有76名學生確診，大部分是幼稚園到5年級學生。

根據舊金山聯合校區在網站公開的資料，全校區自從8月16日開學以來，錄得93宗確診個案，絕大多數是教職員、學生或家長自己向校方報告，其中有12名教職員確診，76名學生確診，學前班PreK至5年級學校共錄得54宗個案，PreK至8年級學校有6宗確診個案，初中學校有15宗，高中學校有18宗。

校區按照舊金山衛生局的指引，確診的學生或教職員必須留在家中，學校會通知所有家長校內有確診個案。

另外，校方會個別通知密切接觸者，校區發言人表示校區正密切監察確診數字，到目前為止，未有課室需要關閉，而校區內也沒有出現傳播鏈。

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